23 ноября на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» «Лестер» принимает «Челси» в рамках 12-го тура Премьер-лиги Англии. Встреча обещает быть насыщенной, учитывая турнирные амбиции гостей и стремление хозяев вырваться из зоны борьбы за выживание.

«Лестер»

«Лестер» переживает сложный отрезок сезона, занимая 15-е место с 10 очками. Команда пропустила 14 голов в последних 5 матчах, что указывает на серьезные проблемы в обороне. Тем не менее, «лисы» забивают в среднем 1.4 гола за игру благодаря активности Джейми Варди, который уже отметился 4 мячами в этом сезоне.

Дома «Лестер» старается играть слаженно, но поражение от «Ноттингем Фореста» (1:3) показало, что они уязвимы даже перед соперниками средней руки.

Последние матчи «Лестера»:

«Челси» показывает стабильность, занимая 3-е место с 19 очками. Команда не проигрывает в 3 матчах подряд и забивает в каждом из последних 10 матчей. Кристофер Нкунку – главный бомбардир команды с 10 мячами, демонстрирует отличную форму.

В атаке «Челси» не только результативны, но и изобретательны, забивая 12 голов в последних 5 матчах. Однако слабое звено – оборона, пропускающая в среднем 1 гол за игру.

Последние матчи «Челси»:

Личные встречи

«Челси» доминирует в очных встречах, побеждая в 3 последних матчах против «Лестера». Гости забивали в 6 последних играх с этим соперником, что говорит о хорошем знании слабых мест обороны «лис».

Последние встречи:

«Челси» 4:2 «Лестер»

«Лестер» 1:3 «Челси»

«Челси» 2:1 «Лестер»

Статистика

«Лестер»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 14

Серия забитых голов: 6 из 8 матчей

«Челси»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия забитых голов: 10 матчей подряд

Прогноз на матч «Лестер» – «Челси»

Матч должен пройти под контролем гостей, учитывая их сильную атаку и опыт в подобных встречах. «Лестер» способен огрызнуться и забить, но оборона хозяев вряд ли выдержит давление «Челси».

Рекомендации для ставок:

Победа «Челси» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Челси» за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Ожидается, что «Челси» возьмет верх, но «Лестер» найдет свой момент для гола.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Челси» за 9.00.

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