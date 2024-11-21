Представитель Захаряна отреагировал на непопадание игрока в заявку на матч c клубом пятого дивизиона

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал невключение россиянина в заявку на игру первого раунда Кубка Испании с «Хове Эспаньол».

«Удивительно, потому что он готовился к кубковой игре, должен был завтра играть. Арсен готов играть. Болевых ощущений у него нет. Вчера он готовился к игре. Может, решили, что ему не надо ехать на игру с командой из низшей лиги. Может, кондиций не набрал еще», – сказал Голубин.

Игра «Хове Эспаньол» – «Реал Сосьедад» пройдет сегодня в Аликанте.

Встреча ранее была перенесена на эту дату из-за наводнения в Испании. «Хове Эспаньол» выступает в пятом по статусу дивизионе.

В августе Захарян перенес операцию после травмы сухожилия правой лодыжки.

В октябре полузащитник вернулся к тренировкам, но пока не провел ни одного официального матча в сезоне.

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