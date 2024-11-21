22 ноября на стадионе «Альянц Арена» состоится встреча между «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Ожидается интересное противостояние: оба клуба находятся в хорошей форме, и матч может стать одним из ключевых в туре.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» занимает 3-е место в турнирной таблице с 22 очками и сохраняет впечатляющую серию из 14 матчей без поражений в чемпионате. Под руководством Криштиану Роналду команда показывает великолепную результативность, забивая в каждом из последних 14 матчей. В последних пяти играх команда отличилась 10 раз, при этом пропустив 6 голов.

Основная угроза для соперника – Роналду, который забил 10 голов в 15 матчах. Однако защита «Аль-Наср» остается уязвимой, что может дать шанс сопернику.

Последние матчи «Аль-Наср»:

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» идет на 5-м месте с 19 очками и находится в отличной форме, одержав три победы подряд в чемпионате. Команда показывает надежную игру в обороне, пропуская всего 5 голов в последних 5 матчах, а также стабильно забивает: 9 голов за этот же период.

Хулиан Киньонес с 8 голами в 10 матчах является главным атакующим активом команды. Оборона «Аль-Кадисии» также демонстрирует уверенность, что делает их сложным соперником для любой команды.

Последние матчи «Аль-Кадисия»:

Личные встречи

История встреч показывает преимущество «Аль-Наср», особенно на своем поле, где команда выиграла последние четыре матча против «Аль-Кадисии». Однако гости также не остаются без голевых моментов, забивая в 8 из 9 последних встреч.

Последние очные встречи:

«Аль-Наср» 2:0 «Аль-Кадисия»

«Аль-Наср» 3:1 «Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» 0:3 «Аль-Наср»

Статистика

«Аль-Наср»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений: 14 матчей

«Аль-Кадисия»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия побед: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Кадисия»

«Аль-Наср» выглядит сильнее благодаря мощной атаке и поддержке трибун. Тем не менее, «Аль-Кадисия» вряд ли уйдет с поля без забитого мяча, учитывая их текущую форму. Скорее всего, хозяева добьются победы, но она будет нелегкой.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Наср» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Аль-Наср» за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится результативная игра с преимуществом хозяев.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Наср» за коэффициент 9.00.

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