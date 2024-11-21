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    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Наср» – «Аль-Кадисия», Высшая лига Саудовской Аравии, 22 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Наср» – «Аль-Кадисия», Высшая лига Саудовской Аравии, 22 ноября 2024 года

    22 ноября на стадионе «Альянц Арена» состоится встреча между «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Ожидается интересное противостояние: оба клуба находятся в хорошей форме, и матч может стать одним из ключевых в туре.

    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» занимает 3-е место в турнирной таблице с 22 очками и сохраняет впечатляющую серию из 14 матчей без поражений в чемпионате. Под руководством Криштиану Роналду команда показывает великолепную результативность, забивая в каждом из последних 14 матчей. В последних пяти играх команда отличилась 10 раз, при этом пропустив 6 голов.

    Основная угроза для соперника – Роналду, который забил 10 голов в 15 матчах. Однако защита «Аль-Наср» остается уязвимой, что может дать шанс сопернику.

    Последние матчи «Аль-Наср»:

    «Аль-Кадисия»

    «Аль-Кадисия» идет на 5-м месте с 19 очками и находится в отличной форме, одержав три победы подряд в чемпионате. Команда показывает надежную игру в обороне, пропуская всего 5 голов в последних 5 матчах, а также стабильно забивает: 9 голов за этот же период.

    Хулиан Киньонес с 8 голами в 10 матчах является главным атакующим активом команды. Оборона «Аль-Кадисии» также демонстрирует уверенность, что делает их сложным соперником для любой команды.

    Последние матчи «Аль-Кадисия»:

    Личные встречи

    История встреч показывает преимущество «Аль-Наср», особенно на своем поле, где команда выиграла последние четыре матча против «Аль-Кадисии». Однако гости также не остаются без голевых моментов, забивая в 8 из 9 последних встреч.

    Последние очные встречи:

    • «Аль-Наср» 2:0 «Аль-Кадисия»
    • «Аль-Наср» 3:1 «Аль-Кадисия»
    • «Аль-Кадисия» 0:3 «Аль-Наср»

    Статистика

    «Аль-Наср»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без поражений: 14 матчей

    «Аль-Кадисия»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия побед: 3 матча подряд

    Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Кадисия»

    «Аль-Наср» выглядит сильнее благодаря мощной атаке и поддержке трибун. Тем не менее, «Аль-Кадисия» вряд ли уйдет с поля без забитого мяча, учитывая их текущую форму. Скорее всего, хозяева добьются победы, но она будет нелегкой.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Наср» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Аль-Наср» за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится результативная игра с преимуществом хозяев.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Наср» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.11.2024 11:05
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