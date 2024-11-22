22.11.2024, пятница, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
12
Аль-Бушал
77
Брозович
10
Мане
25
Отавио
20
Габриэль
7
Роналду
29
Гариб
4-4-2
1
Кастелс
17
Альварес
2
Абулшамат
4
Такри
6
Начо
11
Азази
7
Аль-Аммар
21
Пуэртас
8
Нандес
7
Обамеянг
33
Киньонес
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
20
Габриэль
23
Яхья
23
Яхья
20
Габриэль
Яхья
16
Маран
16
Маран
Яхья
2
Абулшамат
52
Аль-Монассар
52
Аль-Монассар
2
Абулшамат
7
Аль-Аммар
23
Альмена
23
Альмена
7
Аль-Аммар
7
Обамеянг
9
9
7
Обамеянг
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Кадисия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
96
Hussain Alnattar
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
96
Hussain Alnattar
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Кадисия
1
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
22
Офсайды
6
1
Количество передач
567
301
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Кадисии», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Кадисия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»