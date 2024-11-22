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  • «Аль-Наср» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

«Аль-Наср» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

22 ноября 2024, 18:50
Аль-Наср
22.11.2024, пятница, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Кадисия
32' К. Роналду
37' Х. Киньонес 50' П. Обамеянг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
25
Отавио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Начо
(К) ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ЦЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
60
Saad Haqawi
ЦФ
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
96
Hussain Alnattar
ЦП
23
Икер Альмена
ПВ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
19
Хайтам Асири
ЦФ
4-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
12
Аль-Бушал
77
Брозович
10
Мане
25
Отавио
20
Габриэль
7
Роналду
29
Гариб
4-4-2
1
Кастелс
17
Альварес
2
Абулшамат
4
Такри
6
Начо
11
Азази
7
Аль-Аммар
21
Пуэртас
8
Нандес
7
Обамеянг
33
Киньонес
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
20
Габриэль
23
Яхья
23
Яхья
20
Габриэль
Яхья
16
Маран
16
Маран
Яхья
2
Абулшамат
52
Аль-Монассар
52
Аль-Монассар
2
Абулшамат
7
Аль-Аммар
23
Альмена
23
Альмена
7
Аль-Аммар
7
Обамеянг
9
9
7
Обамеянг
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Кадисия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
96
Hussain Alnattar
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
96
Hussain Alnattar
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Кадисия
1
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
22
Офсайды
6
1
Количество передач
567
301
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Кадисии», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср»«Аль-Кадисия»

«Аль-Наср» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Аль-Наср
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