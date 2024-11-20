В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не попал в заявку на матч Кубка Испании

Стала известна причина отсутствия Арсена Захаряна в заявке «Реал Сосьедада» на игру 1-го раунда Кубка Испании против «Хове Эспаньола».

Кубковая встреча состоится в четверг, 21 ноября, в 23:00 мск.

«У Арсена перегрузка после тренировок, и он еще не до конца восстановился», – говорится в комментарии клубной пресс-службы.

Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.

Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.

В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

Он не играет с 25 мая.

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