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    • Прогноз на точный счет матча Албания – Украина, Лига наций, 19 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Албания – Украина, Лига наций, 19 ноября 2024 года

    19 ноября на стадионе Air Albania Stadium в Тиране состоится матч Лиги наций, в котором Албания принимает Украину. Ожидается напряженная игра, так как обе команды демонстрируют равные показатели и стремятся улучшить позиции в турнирной таблице.

    Албания

    Албания занимает третье место в группе с 7 очками после пяти туров и недавно сыграла вничью с Чехией (0:0). Несмотря на это, команда показывает слабую результативность в турнире, забив всего 3 гола за последние пять игр. Лучший бомбардир команды Недим Байрами, имеющий в активе 5 голов за сборную, не всегда получает поддержку на поле. Оборона Албании остается организованной, пропустив всего 4 гола в последних пяти матчах, что является их сильной стороной.

    Последние матчи Албании:

    • Албания 0:0 Чехия
    • Грузия 0:1 Албания
    • Чехия 2:0 Албания
    • Албания 0:1 Грузия
    • Украина 1:2 Албания

    Украина

    Украина занимает четвертое место с 5 очками и сыграла вничью с Грузией (1:1) в последнем матче. В последних пяти матчах Украина стабильно забивает, но оборона демонстрирует определенные слабости, пропуская 7 голов. Артем Довбик, лучший бомбардир сборной, продолжает эффективно реализовывать моменты, но стабильной поддержки на всех отрезках игры команде не хватает.

    Последние матчи Украины:

    • Грузия 1:1 Украина
    • Украина 1:1 Чехия
    • Украина 1:0 Грузия
    • Чехия 3:2 Украина
    • Украина 1:2 Албания

    Личные встречи

    Украина имеет преимущество в последних очных встречах, выиграв большинство из них, однако в сентябре Албания сумела обыграть Украину на выезде со счетом 2:1, что может мотивировать хозяев на реванш. Ранее Украина стабильно забивала в матчах против Албании, что указывает на ее способность находить подход к обороне соперника.

    Последние личные встречи:

    • Украина 1:2 Албания (Лига наций, 07.09.2024)
    • Албания 1:4 Украина (товарищеский матч, 03.06.2018)
    • Албания 1:3 Украина (товарищеский матч, 03.06.2016)
    • Украина 2:2 Албания (квалификация ЧМ, 08.10.2005)

    Статистика

    Албания:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Албания не проигрывает дома в 12 из последних 14 матчей.

    Украина:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Украина не проигрывает в последних трех матчах.

    Прогноз на матч Албания – Украина

    С учетом текущей формы обеих команд, ожидается упорная игра, где Украину можно считать легким фаворитом за счет стабильной результативности. Ожидается, что обе команды будут осторожны в обороне и сосредоточатся на недопущении ошибок, что снижает вероятность большого количества голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – ничья со счетом 1:1, что соответствует статистике и текущей форме обеих команд.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Албания – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    18.11.2024 11:48
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