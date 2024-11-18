19 ноября на стадионе Air Albania Stadium в Тиране состоится матч Лиги наций, в котором Албания принимает Украину. Ожидается напряженная игра, так как обе команды демонстрируют равные показатели и стремятся улучшить позиции в турнирной таблице.

Албания

Албания занимает третье место в группе с 7 очками после пяти туров и недавно сыграла вничью с Чехией (0:0). Несмотря на это, команда показывает слабую результативность в турнире, забив всего 3 гола за последние пять игр. Лучший бомбардир команды Недим Байрами, имеющий в активе 5 голов за сборную, не всегда получает поддержку на поле. Оборона Албании остается организованной, пропустив всего 4 гола в последних пяти матчах, что является их сильной стороной.

Последние матчи Албании:

Албания 0:0 Чехия

Грузия 0:1 Албания

Чехия 2:0 Албания

Албания 0:1 Грузия

Украина 1:2 Албания

Украина

Украина занимает четвертое место с 5 очками и сыграла вничью с Грузией (1:1) в последнем матче. В последних пяти матчах Украина стабильно забивает, но оборона демонстрирует определенные слабости, пропуская 7 голов. Артем Довбик, лучший бомбардир сборной, продолжает эффективно реализовывать моменты, но стабильной поддержки на всех отрезках игры команде не хватает.

Последние матчи Украины:

Грузия 1:1 Украина

Украина 1:1 Чехия

Украина 1:0 Грузия

Чехия 3:2 Украина

Украина 1:2 Албания

Личные встречи

Украина имеет преимущество в последних очных встречах, выиграв большинство из них, однако в сентябре Албания сумела обыграть Украину на выезде со счетом 2:1, что может мотивировать хозяев на реванш. Ранее Украина стабильно забивала в матчах против Албании, что указывает на ее способность находить подход к обороне соперника.

Последние личные встречи:

Украина 1:2 Албания (Лига наций, 07.09.2024)

Албания 1:4 Украина (товарищеский матч, 03.06.2018)

Албания 1:3 Украина (товарищеский матч, 03.06.2016)

Украина 2:2 Албания (квалификация ЧМ, 08.10.2005)

Статистика

Албания:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Албания не проигрывает дома в 12 из последних 14 матчей.

Украина:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Украина не проигрывает в последних трех матчах.

Прогноз на матч Албания – Украина

С учетом текущей формы обеих команд, ожидается упорная игра, где Украину можно считать легким фаворитом за счет стабильной результативности. Ожидается, что обе команды будут осторожны в обороне и сосредоточатся на недопущении ошибок, что снижает вероятность большого количества голов.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – ничья со счетом 1:1, что соответствует статистике и текущей форме обеих команд.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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