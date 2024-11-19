19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа B1, 6 тур
Лига наций, группа B1, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Албания
Албания
4-1-2-1-2
1
Стракоша
3
Митай
18
Исмайли
5
Айети
2
Баллиу
8
Асллани
20
Рамадани
14
Лячи
9
Асани
10
Мучи
19
Даку
3-2-1-3-1
12
Трубин
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
2
Конопля
17
Зинченко
21
Калюжный
7
Гуцуляк
8
Судаков
7
Мудрик
9
Яремчук
9
Асани
10
Байрами
10
Байрами
9
Асани
10
Мучи
21
Ходжа
21
Ходжа
10
Мучи
19
Даку
11
Узуни
11
Узуни
19
Даку
20
Рамадани
13
Тучи
13
Тучи
20
Рамадани
14
Лячи
17
Сефери
17
Сефери
14
Лячи
7
Мудрик
4
Таловеров
4
Таловеров
7
Мудрик
2
Конопля
4
Сыч
4
Сыч
2
Конопля
17
Зинченко
10
Шапаренко
10
Шапаренко
17
Зинченко
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
Остались в запасе
Албания
Украина
12
Эльхан Кастрати
ВР
6
Йон Мерсинай
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
16
Арбнор Муджа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
15
Дмитрий Крыськив
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
8
Александр Назаренко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
12
Эльхан Кастрати
ВР
6
Йон Мерсинай
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
16
Арбнор Муджа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
15
Дмитрий Крыськив
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
8
Александр Назаренко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Албания - Украина
3
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
17
Количество передач
520
432
Сейвы
6
1
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Смотреть прямую трансляцию матча Албания против Украины, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Украина
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»