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  • Албания – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

Албания – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

19 ноября 2024, 21:35
Албания
19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа B1, 6 тур
1 : 2
Завершен
Украина
75' Н. Байрами (П)
5' А. Зинченко 10' Р. Яремчук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
(К) ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
9
Ясир Асани
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
7
Алексей Гуцуляк
ЛВ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
21
Иван Калюжный
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Албания
12
Эльхан Кастрати
ВР
6
Йон Мерсинай
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
22
Амир Абраши
ЦП
10
Недим Байрами
АП
16
Арбнор Муджа
ПВ
13
Индрит Тучи
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Алексей Сыч
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
15
Дмитрий Крыськив
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
8
Александр Назаренко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Стракоша
3
Митай
18
Исмайли
5
Айети
2
Баллиу
8
Асллани
20
Рамадани
14
Лячи
9
Асани
10
Мучи
19
Даку
3-2-1-3-1
12
Трубин
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
2
Конопля
17
Зинченко
21
Калюжный
7
Гуцуляк
8
Судаков
7
Мудрик
9
Яремчук
9
Асани
10
Байрами
10
Байрами
9
Асани
10
Мучи
21
Ходжа
21
Ходжа
10
Мучи
19
Даку
11
Узуни
11
Узуни
19
Даку
20
Рамадани
13
Тучи
13
Тучи
20
Рамадани
14
Лячи
17
Сефери
17
Сефери
14
Лячи
7
Мудрик
4
Таловеров
4
Таловеров
7
Мудрик
2
Конопля
4
Сыч
4
Сыч
2
Конопля
17
Зинченко
10
Шапаренко
10
Шапаренко
17
Зинченко
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
Остались в запасе
Албания
Украина
12
Эльхан Кастрати
ВР
6
Йон Мерсинай
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
16
Арбнор Муджа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
15
Дмитрий Крыськив
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
8
Александр Назаренко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
12
Эльхан Кастрати
ВР
6
Йон Мерсинай
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
16
Арбнор Муджа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
15
Дмитрий Крыськив
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
8
Александр Назаренко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Албания - Украина
3
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
17
Количество передач
520
432
Сейвы
6
1
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6

Смотреть прямую трансляцию матча Албания против Украины, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Украина

Албания – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Украина Албания
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