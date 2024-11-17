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    • Прогноз на точный счет матча Косово – Литва, Лига наций, 18 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Косово – Литва, Лига наций, 18 ноября 2024 года

    18 ноября на стадионе Фадиля Вокрри в Приштине состоится матч 6-го тура Лиги наций, в котором встретятся Косово и Литва. Косово, уверенно идущее в верхней части таблицы, примет Литву, которая пока не набрала ни одного очка. Косово стремится укрепить свои позиции, а Литва, вероятно, попытается переломить свою неудачную серию.

    Косово

    Сборная Косово занимает второе место с 9 очками и показывает уверенную игру в Лиге наций, победив в трех последних матчах. В последней игре команда разгромила Кипр со счетом 3:0, что подтвердило еe атакующий потенциал. Ведат Мурики, лучший бомбардир сборной, забивший 8 голов за сборную, остается ключевым игроком атаки. В последних пяти матчах Косово забила 9 голов, пропустив при этом 7, что говорит о сильной атаке, но уязвимой защите.

    Последние матчи Косово:

    • Косово 3:0 Кипр
    • Литва 1:2 Косово
    • Кипр 0:4 Косово
    • Косово 0:3 Румыния
    • Норвегия 3:0 Косово

    Литва

    Литва находится на последнем месте в группе с нулем очков. Команда проиграла все свои матчи в текущем турнире и продолжает испытывать трудности как в атаке, так и в защите. В последних пяти матчах Литва забила 4 гола и пропустила 10. Нападающий Федор Черных с 4 голами за сборную пытается помочь команде в атаке, но его усилий пока недостаточно. Литва показывает слабую игру в обороне, пропуская в среднем 2 гола за матч, что, вероятно, станет решающим фактором в предстоящей игре.

    Последние матчи Литвы:

    • Кипр 2:1 Литва
    • Литва 1:2 Румыния
    • Литва 1:2 Косово
    • Румыния 3:1 Литва
    • Литва 0:1 Кипр

    Личные встречи

    В последних встречах Косово имеет значительное преимущество над Литвой, побеждая в обоих матчах в Лиге наций. В текущем турнире Косово выиграло на выезде у Литвы 2:1, а в товарищеской встрече 2021 года Косово разгромило Литву со счетом 4:0. Эта статистика говорит о явном превосходстве Косово в очных встречах.

    Последние личные встречи:

    • Литва 1:2 Косово (Лига наций, 12.10.2024)
    • Косово 4:0 Литва (товарищеский матч, 24.03.2021)

    Статистика

    Косово:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Косово побеждает в 3 последних матчах Лиги наций.

    Литва:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Литва проигрывает в последних 6 матчах.

    Прогноз на матч Косово – Литва

    С учетом текущей формы команд и предыдущих встреч, Косово выглядит явным фаворитом. Учитывая результативность Косово и слабую оборону Литвы, ожидается, что хозяева поля смогут уверенно одержать победу, возможно, с разницей в два мяча. Литва, скорее всего, создаст несколько опасных моментов, но вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление атакующей линии Косово.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Косово – коэффициент 1.40
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Косово за коэффициент 1.40.

    Прогноз на точный счет

    С учетом формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Косово со счетом 3:0, что соответствует их доминированию в последних встречах.

    Рекомендация: 3:0 в пользу Косово за коэффициент 7.50.

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    Косово – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2024 10:23
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