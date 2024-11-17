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    • Прогноз на точный счет матча Испания – Швейцария, Лига наций, 18 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Испания – Швейцария, Лига наций, 18 ноября 2024 года

    18 ноября на стадионе Элиодоро Родригес Лопес в Испании состоится встреча 6-го тура Лиги наций между лидером группы, Испанией, и Швейцарией, занимающей последнее место. Испания подходит к этому матчу в отличной форме, тогда как Швейцария испытывает трудности, особенно в обороне.

    Испания

    Испания лидирует в группе с 13 очками и в последних матчах демонстрирует отличную форму, побеждая в четырех последних встречах. Команда забила 10 голов за последние 5 матчей и пропустила лишь 2, что указывает на высокую результативность и стабильную оборону. В атаке наибольшую угрозу представляет Альваро Мората, который забил 12 голов за 31 матч. Испания уверенно контролирует игру и регулярно создает опасные моменты у ворот соперника, что делает еe явным фаворитом встречи.

    Последние матчи Испании:

    • Дания 1:2 Испания
    • Испания 3:0 Сербия
    • Испания 1:0 Дания
    • Швейцария 1:4 Испания
    • Сербия 0:0 Испания

    Швейцария

    Швейцария, набрав всего 2 очка, замыкает турнирную таблицу и находится в сложной ситуации. Команда не может одержать победу в последних пяти матчах, а также пропускает в шести последних играх подряд. Основной нападающий Зеки Амдуни, имеющий 10 голов за сборную, остается одной из главных угроз, но этого пока недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Швейцария забила всего 4 гола за последние 5 матчей и пропустила 11, что указывает на серьезные проблемы в обороне.

    Последние матчи Швейцарии:

    • Швейцария 1:1 Сербия
    • Швейцария 2:2 Дания
    • Сербия 2:0 Швейцария
    • Швейцария 1:4 Испания
    • Дания 2:0 Швейцария

    Личные встречи

    Испания имеет преимущество в личных встречах, не проигрывая в 6 из последних 8 матчей против Швейцарии. В текущем турнире Лиги наций команды уже встречались, и Испания одержала уверенную победу со счeтом 4:1. В последних семи встречах Испания стабильно забивает в ворота Швейцарии, что подтверждает еe способность преодолевать оборону соперника.

    Последние личные встречи:

    • Швейцария 1:4 Испания (Лига наций, 08.09.2024)
    • Испания 1:2 Швейцария (Лига наций, 24.09.2022)
    • Швейцария 0:1 Испания (Лига наций, 09.06.2022)
    • Швейцария 1:1 Испания (Евро 2021)
    • Швейцария 1:1 Испания (Лига наций, 14.11.2020)

    Статистика

    Испания:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Испания побеждает в последних 4 матчах Лиги наций.

    Швейцария:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Швейцария не выигрывает в последних 6 матчах Лиги наций.

    Прогноз на матч Испания – Швейцария

    С учетом текущих показателей, Испания выглядит очевидным фаворитом, благодаря стабильной обороне и высокой результативности в последних матчах. Швейцария испытывает проблемы как в атаке, так и в защите, что делает их шансы на победу невысокими. Ожидается, что Испания продолжит свою серию побед и уверенно выиграет матч.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Испании – коэффициент 1.35
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Испании за коэффициент 1.35.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа Испании со счетом 3:0, с учетом их результативности и проблем Швейцарии в защите.

    Рекомендация: 3:0 в пользу Испании за коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2024 10:20
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