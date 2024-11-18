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  • Испания – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

Испания – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

18 ноября 2024, 21:35
Испания
18.11.2024, понедельник, 22:45
Лига наций, группа A4, 6 тур
3 : 2
Завершен
Швейцария
32' Й. Пино 68' Б. Хиль 90+3' Б. Сарагоса (П)
63' Ж. Монтейру 85' А. Зекири (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
18
Айтор Паредес
ЦЗ
16
Марк Касадо
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Педри
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
(К) ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
11
Дерек Кутеса
ЛВ
10
Гранит Джака
(К) ОП
8
Симон Сом
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Филип Угринич
ЦП
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
22
Брайан Хиль
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
2
Пабло Барриос
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Брайан Сарагоса
АП
3
Саму Омородион
ЦФ
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Венсан Сьерро
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
23
Ноа Окафор
ЦФ
14
Анди Зекири
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Ремиро
3
Гримальдо
5
Кубарси
18
Паредес
14
Мингеса
16
Касадо
8
Руис
20
Педри
11
Пино
17
Уильямс
7
Мората
4-2-2-1-1
12
Мвого
2
Мухайм
17
Фернандес
18
Джемерт
13
Родригес
10
Джака
8
Сом
8
Фройлер
15
Угринич
11
Кутеса
10
Амдуни
13
Ремиро
23
Санчес
23
Санчес
13
Ремиро
20
Педри
2
Барриос
2
Барриос
20
Педри
11
Пино
15
Сарагоса
15
Сарагоса
11
Пино
17
Уильямс
22
Хиль
22
Хиль
17
Уильямс
7
Мората
3
Омородион
3
Омородион
7
Мората
10
Джака
6
Сьерро
6
Сьерро
10
Джака
8
Сом
22
Ридер
22
Ридер
8
Сом
15
Угринич
7
Монтейру
7
Монтейру
15
Угринич
11
Кутеса
23
Окафор
23
Окафор
11
Кутеса
10
Амдуни
14
Зекири
14
Зекири
10
Амдуни
Остались в запасе
Испания
Швейцария
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Грегор Кобель
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Испания - Швейцария
2
1
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
14
Офсайды
3
1
Количество передач
570
394
Сейвы
2
5
Точность передач %
91
83
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
9
2

Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Швейцарии, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Швейцария

Испания – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Швейцария Испания
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