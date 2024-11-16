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    • Прогноз на точный счет матча Норвегия – Казахстан, Лига наций, 17 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Норвегия – Казахстан, Лига наций, 17 ноября 2024 года

    17 ноября на стадионе Уллеволл в Осло сборная Норвегии примет Казахстан в рамках 6-го тура Лиги наций. Норвегия, стремящаяся к первому месту в группе, будет бороться за три очка против Казахстана, который замыкает турнирную таблицу и переживает затяжной кризис.

    Норвегия

    Норвегия входит в этот матч на фоне уверенной победы над Словенией (4:1), что укрепляет их положение в группе с 10 очками и вторым местом. Сборная демонстрирует высокую результативность, забивая 10 голов в последних пяти матчах. Лидер атаки, Эрлинг Холанд, с 19 голами в 20 матчах за сборную подтверждает свою репутацию ключевого игрока. При этом оборона Норвегии не всегда стабильна: в последних играх команда пропустила 7 голов, что указывает на возможные уязвимости, особенно против более сильных команд.

    Последние матчи Норвегии:

    • Словения 1:4 Норвегия
    • Австрия 5:1 Норвегия
    • Норвегия 3:0 Словения
    • Норвегия 2:1 Австрия
    • Казахстан 0:0 Норвегия

    Казахстан

    Казахстан занимает последнее место в группе с 1 очком и переживает серию неудач. Команда проиграла 4 последние игры, причем ни разу не смогла забить. В последних пяти матчах Казахстан не реализовал ни одного гола и пропустил 10 раз, что свидетельствует о значительных проблемах в атаке и обороне. Лучший бомбардир Казахстана, Бактиер Зайнутдинов, хотя и имеет 5 голов в 19 играх, в последних встречах не смог оказать влияния на результат.

    Последние матчи Казахстана:

    • Казахстан 0:2 Австрия
    • Казахстан 0:1 Словения
    • Австрия 4:0 Казахстан
    • Словения 3:0 Казахстан
    • Казахстан 0:0 Норвегия

    Личные встречи

    Последняя встреча между Норвегией и Казахстаном завершилась нулевой ничьей, что оставляет интригу в предстоящем матче. Важно отметить, что Норвегия играет дома, где они показали хорошую форму, выиграв 3 последних домашних матча. Казахстан же не побеждает на выезде, что может сыграть на руку хозяевам.

    Последняя личная встреча:

    • Казахстан 0:0 Норвегия (Лига наций, 06.09.2024)

    Статистика

    Норвегия:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Норвегия побеждает в 3 последних матчах дома.

    Казахстан:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.00, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 0
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Казахстан проигрывает в 4 последних матчах.

    Прогноз на матч Норвегия – Казахстан

    С учетом текущей формы и домашних преимуществ, Норвегия выглядит фаворитом встречи. Эрлинг Холанд и его партнеры по атаке обладают высоким потенциалом для результативной игры, особенно против команды, которая стабильно пропускает. Казахстан в этом матче будет, вероятно, сосредоточен на обороне, но даже с этим подходом шансы на успех малы. Ожидается, что Норвегия сможет уверенно контролировать игру и одержит победу, возможно, без пропущенных голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Норвегии – коэффициент 1.30
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа Норвегии за коэффициент 1.30.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая доминирующее положение Норвегии и их результативность на своем поле, наиболее вероятным исходом видится победа хозяев со счетом 3:0.

    Рекомендация: 3:0 в пользу Норвегии за коэффициент 7.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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