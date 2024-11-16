17 ноября на стадионе Уллеволл в Осло сборная Норвегии примет Казахстан в рамках 6-го тура Лиги наций. Норвегия, стремящаяся к первому месту в группе, будет бороться за три очка против Казахстана, который замыкает турнирную таблицу и переживает затяжной кризис.
Норвегия
Норвегия входит в этот матч на фоне уверенной победы над Словенией (4:1), что укрепляет их положение в группе с 10 очками и вторым местом. Сборная демонстрирует высокую результативность, забивая 10 голов в последних пяти матчах. Лидер атаки, Эрлинг Холанд, с 19 голами в 20 матчах за сборную подтверждает свою репутацию ключевого игрока. При этом оборона Норвегии не всегда стабильна: в последних играх команда пропустила 7 голов, что указывает на возможные уязвимости, особенно против более сильных команд.
Последние матчи Норвегии:
- Словения 1:4 Норвегия
- Австрия 5:1 Норвегия
- Норвегия 3:0 Словения
- Норвегия 2:1 Австрия
- Казахстан 0:0 Норвегия
Казахстан
Казахстан занимает последнее место в группе с 1 очком и переживает серию неудач. Команда проиграла 4 последние игры, причем ни разу не смогла забить. В последних пяти матчах Казахстан не реализовал ни одного гола и пропустил 10 раз, что свидетельствует о значительных проблемах в атаке и обороне. Лучший бомбардир Казахстана, Бактиер Зайнутдинов, хотя и имеет 5 голов в 19 играх, в последних встречах не смог оказать влияния на результат.
Последние матчи Казахстана:
- Казахстан 0:2 Австрия
- Казахстан 0:1 Словения
- Австрия 4:0 Казахстан
- Словения 3:0 Казахстан
- Казахстан 0:0 Норвегия
Личные встречи
Последняя встреча между Норвегией и Казахстаном завершилась нулевой ничьей, что оставляет интригу в предстоящем матче. Важно отметить, что Норвегия играет дома, где они показали хорошую форму, выиграв 3 последних домашних матча. Казахстан же не побеждает на выезде, что может сыграть на руку хозяевам.
Последняя личная встреча:
- Казахстан 0:0 Норвегия (Лига наций, 06.09.2024)
Статистика
Норвегия:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Норвегия побеждает в 3 последних матчах дома.
Казахстан:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.00, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 0
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Казахстан проигрывает в 4 последних матчах.
Прогноз на матч Норвегия – Казахстан
С учетом текущей формы и домашних преимуществ, Норвегия выглядит фаворитом встречи. Эрлинг Холанд и его партнеры по атаке обладают высоким потенциалом для результативной игры, особенно против команды, которая стабильно пропускает. Казахстан в этом матче будет, вероятно, сосредоточен на обороне, но даже с этим подходом шансы на успех малы. Ожидается, что Норвегия сможет уверенно контролировать игру и одержит победу, возможно, без пропущенных голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа Норвегии – коэффициент 1.30
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа Норвегии за коэффициент 1.30.
Прогноз на точный счет
Учитывая доминирующее положение Норвегии и их результативность на своем поле, наиболее вероятным исходом видится победа хозяев со счетом 3:0.
Рекомендация: 3:0 в пользу Норвегии за коэффициент 7.00.
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