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  • Норвегия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

Норвегия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

17 ноября 2024, 18:50
Норвегия
17.11.2024, воскресенье, 20:00
Лига наций, группа B3, 6 тур
5 : 0
Завершен
Казахстан
23' Э. Холанд 37' Э. Холанд 41' А. Серлот 71' Э. Холанд 76' А. Нуса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
(К) ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
3
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
8
Асхат Тагыберген
(К) ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
21
Султанбек Астанов
ПП
9
Ислам Чесноков
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
10
Максим Самородов
ЦФ
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
15
Сондре Лангас
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
21
Колин Реслер
ЦЗ
5
Варрен Каманци
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
19
Арон Доннум
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Казахстан
12
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Игорь Шацкий
ВР
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
7
Жан-Али Пайруз
ЛВ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
19
Рамазан Каримов
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Селвик
16
Хольмгрен-Педерсен
2
Грегерсен
4
Эстигард
14
Рюэрсон
8
Берге
2
Торсбю
20
Нуса
18
Торстведт
9
Холанд
7
Серлот
2-1-3-2-2
1
Покатилов
3
Алип
6
Касым
22
Тапалов
21
Астанов
11
Вороговский
8
Тагыберген
9
Чесноков
19
Зайнутдинов
10
Самородов
17
Аимбетов
2
Грегерсен
15
Лангас
15
Лангас
2
Грегерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
17
Хеггем
17
Хеггем
16
Хольмгрен-Педерсен
9
Холанд
21
Реслер
21
Реслер
9
Холанд
18
Торстведт
6
Берг
6
Берг
18
Торстведт
7
Серлот
11
Ларсен
11
Ларсен
7
Серлот
8
Тагыберген
5
Балтабеков
5
Балтабеков
8
Тагыберген
22
Тапалов
9
Исламхан
9
Исламхан
22
Тапалов
10
Самородов
21
Астанов
21
Астанов
10
Самородов
17
Аимбетов
19
Жаксылыков
19
Жаксылыков
17
Аимбетов
Остались в запасе
Норвегия
Казахстан
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
5
Варрен Каманци
ПЗ
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
12
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Игорь Шацкий
ВР
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Жан-Али Пайруз
ЛВ
19
Рамазан Каримов
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
5
Варрен Каманци
ПЗ
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
Остались в запасе
12
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Игорь Шацкий
ВР
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Жан-Али Пайруз
ЛВ
19
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Норвегия - Казахстан
2
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
8
16
Офсайды
1
3
Количество передач
608
369
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия против Казахстана, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Казахстан

Норвегия – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Казахстан Норвегия
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