17.11.2024, воскресенье, 20:00
Лига наций, группа B3, 6 тур
Лига наций, группа B3, 6 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Норвегия
Норвегия
4-1-1-2-2
13
Селвик
16
Хольмгрен-Педерсен
2
Грегерсен
4
Эстигард
14
Рюэрсон
8
Берге
2
Торсбю
20
Нуса
18
Торстведт
9
Холанд
7
Серлот
2-1-3-2-2
1
Покатилов
3
Алип
6
Касым
22
Тапалов
21
Астанов
11
Вороговский
8
Тагыберген
9
Чесноков
19
Зайнутдинов
10
Самородов
17
Аимбетов
2
Грегерсен
15
Лангас
15
Лангас
2
Грегерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
17
Хеггем
17
Хеггем
16
Хольмгрен-Педерсен
9
Холанд
21
Реслер
21
Реслер
9
Холанд
18
Торстведт
6
Берг
6
Берг
18
Торстведт
7
Серлот
11
Ларсен
11
Ларсен
7
Серлот
8
Тагыберген
5
Балтабеков
5
Балтабеков
8
Тагыберген
22
Тапалов
9
Исламхан
9
Исламхан
22
Тапалов
10
Самородов
21
Астанов
21
Астанов
10
Самородов
17
Аимбетов
19
Жаксылыков
19
Жаксылыков
17
Аимбетов
Остались в запасе
Норвегия
Казахстан
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
5
Варрен Каманци
ПЗ
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
12
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Игорь Шацкий
ВР
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Жан-Али Пайруз
ЛВ
19
Рамазан Каримов
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
5
Варрен Каманци
ПЗ
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
Остались в запасе
12
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Игорь Шацкий
ВР
13
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
4
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Жан-Али Пайруз
ЛВ
19
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Норвегия - Казахстан
2
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
8
16
Офсайды
1
3
Количество передач
608
369
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия против Казахстана, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Казахстан
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»