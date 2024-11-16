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    • «Родина» – «Черноморец»: прогноз на матч 19 тура российской Первой лиги, 17 ноября 2024 года

    «Родина» – «Черноморец»: прогноз на матч 19 тура российской Первой лиги, 17 ноября 2024 года

    17 ноября 2024 года в 19:30 по московскому времени состоится матч 19 тура Первой лиги между командами «Родина» и «Черноморец».

    «Родина»

    «Родина» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка за 18 матчей. У команды 5 побед, 9 ничьих и 4 поражения, разница мячей +2 (18 забито, 16 пропущено). Последние три игры:

    «Черноморец»

    «Черноморец» занимает 6-е место, набрав 27 очков за 18 матчей. Команда одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей +1 (26 забито, 25 пропущено). Последние три игры:

    • 10.11.24: «Тюмень» – «Черноморец» 1:4;
    • 03.11.24: «Черноморец» – «Шинник» 0:1;
    • 26.10.24: «СКА-Хабаровск» – «Черноморец» 6:1.

    Очные встречи

    • 01.09.24: «Черноморец» – «Родина» 2:2;
    • 12.11.23: «Родина» – «Черноморец» 4:0;
    • 01.11.23: «Родина» – «Черноморец» 3:0.

    Прогноз на матч «Родина» – «Черноморец»

    Хозяева в трех последних очных матчах дважды сыграли вничью и выиграли один матч. Южане потерпели два поражения, в том числе и разгромное от «СКА-Хабаровск» (1:6), но при этом в прошлой встрече одержали на выезде победу над «Тюменью»(4:1). В предстоящем матче, предположим, обе команды будут играть на победу, но при этом поставим на победу хозяев или ничью (1.30).

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    Источник: «Бомбардир»

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