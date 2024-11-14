15 ноября на АЕК-Арене Кипр примет Литву в рамках пятого тура Лиги наций. Обе команды находятся в сложной турнирной ситуации, и этот матч может стать решающим для улучшения их позиций в группе. Ожидается напряженная игра с участием двух команд, стремящихся набрать столь нужные очки.

Кипр

Сборная Кипра провела турнир неудачно, имея на своем счету всего одну победу в четырех матчах и три очка, что дает ей третье место в группе. В последних матчах команда испытывает трудности как в нападении, так и в защите: за три последних тура Лиги наций Кипр проиграл с общим счетом 0:10. Тем не менее, несмотря на это, в трех последних играх Кипр стабильно забивал и показывает способность поражать ворота соперника даже в условиях сильного давления.

Лучший бомбардир команды, Иоаннис Питтас, забивший пять голов в 22 матчах, может сыграть важную роль в атаке. Однако слабость обороны (11 пропущенных голов в последних пяти матчах) остаeтся серьезной проблемой, особенно в контексте приближающегося матча против Литвы.

Последние матчи Кипра:

Косово 3:0 Кипр

Кипр 0:3 Румыния

Кипр 0:4 Косово

Литва 0:1 Кипр

Сан-Марино 1:4 Кипр

Литва

Литва выступила в Лиге наций даже менее успешно, проиграв все четыре матча и не набрав ни одного очка. Команда также регулярно допускает ошибки в обороне, пропустив девять голов в последних пяти играх. Однако, как и Кипр, Литва забивает в последних трех матчах турнира, что свидетельствует о наличии атакующих возможностей.

Лучший бомбардир Литвы, Федор Черных, забивший четыре гола в 18 матчах, должен стать центральной фигурой в атаке. Несмотря на то что Литва проигрывает уже пять матчей подряд, им удалось забить в трех последних встречах, включая недавнюю игру против Румынии, которая завершилась с минимальным разрывом (1:2). Эта тенденция демонстрирует их способность хотя бы к минимальному ответу в атаке.

Последние матчи Литвы:

Литва 1:2 Румыния

Литва 1:2 Косово

Румыния 3:1 Литва

Литва 0:1 Кипр

Литва 1:1 Эстония (3:4 по пенальти)

Личные встречи

История личных встреч говорит в пользу Кипра: команда выиграла последние две встречи против Литвы с минимальным перевесом. В первом матче Лиги наций Кипр одержал победу со счетом 1:0, что добавляет психологического преимущества хозяевам перед этим матчем. Литва, несмотря на борьбу, не смогла одолеть Кипр в двух последних играх, и это может повлиять на уверенность гостей в предстоящем поединке.

Статистика

Кипр

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Кипр забивает в 3 последних матчах Лиги наций

Литва

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Литва забивает в 3 последних матчах Лиги наций

Прогноз на матч Кипр – Литва

Обе команды находятся в непростом положении, и данный матч может стать последней возможностью улучшить результаты. Кипр, играя на своем поле и имея некоторое психологическое преимущество от предыдущих побед, выглядит фаворитом. Однако Литва, несмотря на слабые показатели, имеет шансы забить, особенно с учетом нестабильности кипрской обороны. Ожидается осторожная игра с минимальным количеством голов, но с вероятностью забитых мячей с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Победа Кипра – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа Кипра за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом представляется минимальная победа хозяев поля.

Рекомендация: 1:0 в пользу Кипра за коэффициент 6.50.

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