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    • Прогноз на точный счет матча Кипр – Литва, Лига наций, 15 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Кипр – Литва, Лига наций, 15 ноября 2024 года

    15 ноября на АЕК-Арене Кипр примет Литву в рамках пятого тура Лиги наций. Обе команды находятся в сложной турнирной ситуации, и этот матч может стать решающим для улучшения их позиций в группе. Ожидается напряженная игра с участием двух команд, стремящихся набрать столь нужные очки.

    Кипр

    Сборная Кипра провела турнир неудачно, имея на своем счету всего одну победу в четырех матчах и три очка, что дает ей третье место в группе. В последних матчах команда испытывает трудности как в нападении, так и в защите: за три последних тура Лиги наций Кипр проиграл с общим счетом 0:10. Тем не менее, несмотря на это, в трех последних играх Кипр стабильно забивал и показывает способность поражать ворота соперника даже в условиях сильного давления.

    Лучший бомбардир команды, Иоаннис Питтас, забивший пять голов в 22 матчах, может сыграть важную роль в атаке. Однако слабость обороны (11 пропущенных голов в последних пяти матчах) остаeтся серьезной проблемой, особенно в контексте приближающегося матча против Литвы.

    Последние матчи Кипра:

    • Косово 3:0 Кипр
    • Кипр 0:3 Румыния
    • Кипр 0:4 Косово
    • Литва 0:1 Кипр
    • Сан-Марино 1:4 Кипр

    Литва

    Литва выступила в Лиге наций даже менее успешно, проиграв все четыре матча и не набрав ни одного очка. Команда также регулярно допускает ошибки в обороне, пропустив девять голов в последних пяти играх. Однако, как и Кипр, Литва забивает в последних трех матчах турнира, что свидетельствует о наличии атакующих возможностей.

    Лучший бомбардир Литвы, Федор Черных, забивший четыре гола в 18 матчах, должен стать центральной фигурой в атаке. Несмотря на то что Литва проигрывает уже пять матчей подряд, им удалось забить в трех последних встречах, включая недавнюю игру против Румынии, которая завершилась с минимальным разрывом (1:2). Эта тенденция демонстрирует их способность хотя бы к минимальному ответу в атаке.

    Последние матчи Литвы:

    • Литва 1:2 Румыния
    • Литва 1:2 Косово
    • Румыния 3:1 Литва
    • Литва 0:1 Кипр
    • Литва 1:1 Эстония (3:4 по пенальти)

    Личные встречи

    История личных встреч говорит в пользу Кипра: команда выиграла последние две встречи против Литвы с минимальным перевесом. В первом матче Лиги наций Кипр одержал победу со счетом 1:0, что добавляет психологического преимущества хозяевам перед этим матчем. Литва, несмотря на борьбу, не смогла одолеть Кипр в двух последних играх, и это может повлиять на уверенность гостей в предстоящем поединке.

    Статистика

    Кипр

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Кипр забивает в 3 последних матчах Лиги наций

    Литва

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Литва забивает в 3 последних матчах Лиги наций

    Прогноз на матч Кипр – Литва

    Обе команды находятся в непростом положении, и данный матч может стать последней возможностью улучшить результаты. Кипр, играя на своем поле и имея некоторое психологическое преимущество от предыдущих побед, выглядит фаворитом. Однако Литва, несмотря на слабые показатели, имеет шансы забить, особенно с учетом нестабильности кипрской обороны. Ожидается осторожная игра с минимальным количеством голов, но с вероятностью забитых мячей с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Кипра – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа Кипра за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом представляется минимальная победа хозяев поля.

    Рекомендация: 1:0 в пользу Кипра за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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