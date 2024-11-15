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  • Кипр – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

Кипр – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

15 ноября 2024, 18:50
Кипр
15.11.2024, пятница, 20:00
Лига наций, группа C2, 5 тур
2 : 1
Завершен
Литва
18' Г. Кастанос 63' М. Ционис
47' Г. Гинейтис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Костакис Артиматас
(К) ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Литва
23
Mantas Bertasius
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
(К) ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Жоэль Малл
ВР
15
Christos Shelis
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
10
Руел Сотириу
ЛВ
6
Данило Шполярич
ОП
6
Яннис Сациас
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
20
Титас Милашюс
ЛВ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
18
M. Vareika
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
16
Deividas Mikelionis
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
11
Romualdas Jansonas
ЦФ
4-3-1-2
13
Деметриу
2
Каро
3
Панайоту
4
Иоанну
4
Андреу
9
Питтас
18
Артиматас
20
Кастанос
5
Харалампус
11
Какулис
10
Лоизу
3-2-3-1-1
23
5
Казуколовас
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
17
Сирвис
4
Гирдвайнис
22
Голубицкас
6
Воробьевас
15
Гинейтис
7
Должников
9
Паулаускас
5
Харалампус
8
Кусулос
8
Кусулос
5
Харалампус
20
Кастанос
6
Сациас
6
Сациас
20
Кастанос
4
Иоанну
14
14
4
Иоанну
10
Лоизу
23
Макрис
23
Макрис
10
Лоизу
11
Какулис
21
Ционис
21
Ционис
11
Какулис
6
Воробьевас
8
Матулевичюс
8
Матулевичюс
6
Воробьевас
7
Должников
10
Калинаускас
10
Калинаускас
7
Должников
2
Тутишкинас
20
Милашюс
20
Милашюс
2
Тутишкинас
17
Сирвис
10
Черных
10
Черных
17
Сирвис
Остались в запасе
Кипр
Литва
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Жоэль Малл
ВР
15
Christos Shelis
ЦЗ
6
Данило Шполярич
ОП
7
Минас Антониу
ПП
10
Руел Сотириу
ЛВ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
18
M. Vareika
ЦП
16
Deividas Mikelionis
ЦФ
11
Romualdas Jansonas
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Жоэль Малл
ВР
15
Christos Shelis
ЦЗ
6
Данило Шполярич
ОП
7
Минас Антониу
ПП
10
Руел Сотириу
ЛВ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
18
M. Vareika
ЦП
16
Deividas Mikelionis
ЦФ
11
Romualdas Jansonas
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Кипр - Литва
4
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
21
22
Офсайды
2
1
Количество передач
319
367
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча Кипр против Литвы, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кипр – Литва

Кипр – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Литва Кипр
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