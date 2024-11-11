Дзюба ответил, видит ли себя тренером в будущем

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба порассуждал о возможной тренерской карьере.

– Видишь себя тренером?

– Я себя вижу Бэтменом и Суперменом. Могу что угодно видеть, но это только мои фантазии.

– А Веномом?

– Да‑да. Часто с ним разговариваю, кстати. И все, что плохое иногда говорю – это Веном внутри меня разговаривает. А так я вообще ангел.

В целом хочу попробовать [тренировать], наверное, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны.

Очень многие футболисты при этом меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями.

Меня это очень сильно пугает – 90% футболистов в России превращаются в сказочных… Даже не хочу ругаться. В нехороших людей, скажем так.

– Ты всегда говоришь все в лицо. Не все тренеры это делают…

– Я могу поступать иначе, буду маневрировать. Какие‑то вещи в лицо надо говорить, вызывая футболиста один на один, а не при всех его прибивать.

Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый. В каких‑то ситуациях, как футболист, я могу себе позволить горячность. Как тренер – только если защищаю своих игроков.

У меня есть кодекс, четкие человеческие, футбольные правила: за команду, за своих пацанов. Это важно. Как у Слуцкого: самое главное – это коннект с игроками.

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