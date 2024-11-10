«Лукойл» может прекратить существование, отстранение Безбородова, вотум недоверия Мажичу, вердикт ЭСК по Литвинову и другие новости

Список игроков «Реала», выступивших за отставку Анчелотти.
Судью Безбородова отстранили за похвалу себя в соцсети.
Знаменитому дагестанскому комментатору Рабаданову грозят 8 лет тюрьмы.
Клубы РПЛ выразили вотум недоверия Мажичу.
Широков назвал российского игрока «Динамо», который сильнее Захаряна.
Спонсор «Спартака» «Лукойл» может прекратить существование.
Широков – Глушенкову: «Ты чего добился в футболе? Ровно ноль».
В гонке бомбардиров РПЛ появился единоличный лидер.
Массовая потасовка в матче Второй лиги.
Анчелотти назвал советского тренера, которого считает лучше себя.
Экс-тренер «Торпедо» Клотет напал на футболиста после его удаления.
«Локомотив» поднял зарплату Батракову.
Защитник «Реала» порвал кресты во 2-й раз за 2 года.
Вердикт ЭСК по удалению Литвинова в матче с ЦСКА.
АПЛ. «Ман Сити» вел против «Брайтона», но проиграл (1:2), потерпев 4-е поражение подряд.