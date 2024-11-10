Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Лукойл» может прекратить существование, отстранение Безбородова, вотум недоверия Мажичу, вердикт ЭСК по Литвинову и другие новости

    «Лукойл» может прекратить существование, отстранение Безбородова, вотум недоверия Мажичу, вердикт ЭСК по Литвинову и другие новости

    Список игроков «Реала», выступивших за отставку Анчелотти.

    Судью Безбородова отстранили за похвалу себя в соцсети.

    Знаменитому дагестанскому комментатору Рабаданову грозят 8 лет тюрьмы.

    Клубы РПЛ выразили вотум недоверия Мажичу.

    Широков назвал российского игрока «Динамо», который сильнее Захаряна.

    Спонсор «Спартака» «Лукойл» может прекратить существование.

    Широков – Глушенкову: «Ты чего добился в футболе? Ровно ноль».

    В гонке бомбардиров РПЛ появился единоличный лидер.

    Массовая потасовка в матче Второй лиги.

    Анчелотти назвал советского тренера, которого считает лучше себя.

    Экс-тренер «Торпедо» Клотет напал на футболиста после его удаления.

    «Локомотив» поднял зарплату Батракову.

    Защитник «Реала» порвал кресты во 2-й раз за 2 года.

    Вердикт ЭСК по удалению Литвинова в матче с ЦСКА.

    АПЛ. «Ман Сити» вел против «Брайтона», но проиграл (1:2), потерпев 4-е поражение подряд.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2024 01:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 