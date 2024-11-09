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    «Локомотив» поднял зарплату Батракову

    Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев сообщил об улучшении условий игрока.

    – В рамках действующего договора мы договорились с гендиректором и спортивным директором клуба о том, чтобы улучшить условия контакта Алексея, – говорит Кузьмичев. – Они отнеслись к этому с пониманием. Мы подписали дополнительное соглашение к контракту.

    То есть контракт как был, так и останется, только в рамках дополнительного соглашения условия Алексея улучшены. У Алексея был пункт, по которому условия улучшаются после того, как футболист проведет определенное количество матчей. Клуб не стал дожидаться этого срока и раньше активировал этот пункт. Ничего колоссального там нет, все более чем приземленно.

    – Дополнительное соглашение уже подписано?

    – Да. Это произошло дней 10-12 назад. Кроме того, есть договоренность о том, что по окончании первого этапа соревнований встретимся и в спокойном режиме начнем прорабатывать новое соглашение. Если всех устроит, будет новый контракт с новыми сроками.

    • Батраков – воспитанник «Локомотива».
    • Игрок с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Батраков вызван на ближайший сбор сборной России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2024 18:03
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    Комментарии (23)
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    Айболид
    1731167150
    Теперь на дачу дешевле будет самолётом .
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    slavа0508
    1731167619
    Вы хоть подымайте . хоть не подымайте ...итог будет один . болотные утянут парня в своё болото ...
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    andrei-sarap-yandex
    1731167970
    ПРЕМИАЛЬНЫЕ СУДЬЯМ ЛОКО
    Ответить
    zigbert
    1731168199
    Хорошо что Локомотив осознает что может потерять такого ценного игрока.
    Ответить
    Мордаванин
    1731169336
    скока это в невских пфенннигах будет посчитали?)) то то
    Ответить
    PAREVG.
    1731170684
    Вообще-то заработал парень. Если не остановится, и будет и дальше так играть, приблизится к легендарному Лоськову.
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    Дубина
    1731170786
    У бзяните будя летом))))
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    Айболид
    1731174521
    С 1 декабря РЖД повышает тарифы на все перевозки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект документа об индексации тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и грузов с 1 декабря. ОАО РЖД удалось добиться принятия почти всех его предложений по индексации тарифов . Ну ка быстро все скинулись Алёшеньке на прэмию .)))
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    Arvlad
    1731176577
    А к чему эта информация обычным любителям футбола, в том числе и мне? Это личное дело спортсмена...
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    DMитрий
    1731182614
    Ну вот... с 01 января электричка подорожает.
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