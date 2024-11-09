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    • Широков – Глушенкову: «Ты чего добился в футболе? Ровно ноль»

    Широков – Глушенкову: «Ты чего добился в футболе? Ровно ноль»

    Бывшему игроку сборной России Роману Широкову не понравились слова Максима Глушенкова о команде.

    – Вы жестко отозвались о Глушенкове за его слова о сборной. Но если разобраться, парень неточно выразил мысль о том, что с командами уровня Вьетнама и Таиланда, тем более во Вьетнаме, лучше не играть.

    – Если вы готовы принять мысль о том, что игрок не готов играть за сборную, то я нет, не готов. Вершина всего в спорте, в любом – это сборная страны. В сборную, защищать честь страны стремятся не только спортсмены. Школьники на олимпиадах по наукам выступают не за себя, а за сборную. А Глушенков не хочет играть.

    Ты чего добился в своей жизни в футболе? Пока ровно ноль. И тебя вызывают в сборную, а ты не хочешь приезжать. Для меня это неприемлемо.

    • Глушенков ранее в интервью заявил, что вместо игр за сборную он лучше потренируется с легионерами «Зенита».
    • У 25-летнего Максима 1 матч за Россию.
    • Игрок стоит 16 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2024 14:02
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    Комментарии (23)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Иван Петров 1986
    1731156992
    Золотые слова !
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    anatolich72
    1731157681
    Правильно это мечта любого спортсмена. Если он адекватный.
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    Волжанин064
    1731158652
    Здесь я полностью согласен с Романом .
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    vvv123
    1731159243
    Как он может играть за сборную, если его свини покалечили?
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    Igor-Zhukov-vkontakte
    1731159305
    Рома, ты больше не пинаешь судей в голову? Рассуждет он кому что можно, кому что нельзя. Заткни фонтан и помалкивай.
    Ответить
    sined1951
    1731160073
    Чего вы набросились на Глушенкова? В преддверии этих матчей комментаторские болтуны, бывшие футболисты-эксперты и аналитики всячески убеждали нас, болельщиков, что соперники сборной России это почти дворовые команды. Мол играть с ними как-то даже неприлично. пользы от этих матчей никакой нет. Теперь они дружно все "переобулись", стали этакими завзятыми патриотами. Глушенков игрок молодой поверил старшим товарищам и решил сачкануть. Теперь эти болтуны через СМИ его всячески гнобят, хотя это случилось благодаря их усилиям.Позор им!!!
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    Январь 59
    1731167977
    Не глядя на фамилию автора этих слов про желание Глушенкова и сборную, могу сказать только одно:"Абсолютно правильные слова", а травма за травмой-это расплата за дерзкий язычек.
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    Айболид
    1731174288
    Хрюканы любому говну поддакивать рады , лишь бы оно про Зенит ругалось .
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    FWSPM
    1731175964
    Руки прочь от суперзвезды глушкова! он после перехода в газпрем как в себя ушел так до сих пор выйти не может. Вот и несет всякую дичь по пьяни понять и простить
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    Виктор56--google
    1731182347
    Ты кто такой?
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