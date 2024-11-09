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    Вердикт ЭСК по удалению Литвинова в матче с ЦСКА

    ЭСК РФС опубликовал решение по удалению спартаковца Руслана Литвинова в матче 15-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

    • Литвинова удалили за атаку на Виллиана Рошу.
    • Бразилец тоже был наказан красной карточкой.
    • Литвинов дисквалифицирован на 2 матча.

    «Спартак» и контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с удалением с поля игрока «Спартака» Руслана Литвинова на 61-й минуте матча.

    Решение комиссии.

    Судья правильно удалил с поля игрока команды «Спартак» №68 Руслана Литвинова на 61-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, совершившего провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим толчком в агрессивной манере этой же рукой в лицо игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Роши после остановки игры, по мнению всех членов комиссии, должны наказываться вынесением красной карточки. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, и решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» за агрессивное поведение после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», – написал ЭСК.

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    Источник: РФС

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    09.11.2024 21:36
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    Комментарии (11)
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    Интерес
    1731178438
    Тут всё ясно.Кто за "Спартак"-против решения.Кто против-за.Занавес опущен,спектакль окончен.
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    TIMOTHY
    1731179265
    Свиные копыта в лицо суёт
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731180245
    Мало дали провокатору Литвинову.Гыгыгы
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1731180568
    На нары свиноту
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    NewLife
    1731180907
    Он ударил Рошу ? Нет. Роша ударил его ? Да, много раз по голове. ЭСК - тупое д.е.р.ь.м.о.(
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    erybov1965
    1731181504
    Должны быть четко прописанные правила,чтобы не давали никаких домыслов для арбитров в поле.Тем более есть VAR,а то он есть,но и есть домыслы арбитров по некоторым эпизодам,мол как арбитр это видит и трактует.Художники мля.
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    Кривая да нелёгкая
    1731181830
    Дело Литвинова
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    Хулиганин
    1731182784
    Видимо воздействие на лицо было выше щиколотки и с явным продавливанием.
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    FWSPM
    1731186927
    Ну и ладно поклонники дуарте должны быть довольны
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    Fju-2
    1731188468
    По-моему спорный момент, а значит Карасёв не должен был звать к монитору главного судью. А по матчу общее впечатление такое, что была не играв футбол, а грязный замес в подворотне, в первую очередь со стороны ЦСКА. Вообще с момента прихода Мажича, как говорят "подняли планку борьбы" и многие моменты судьи пропускают, но из-за этого нарушений не стало меньше, а они стали грязнее и более жестокие. Очень часто можно уже с первых минут увидеть, как идёт либо противостояние двух игроков, то охота на какого-то одного.
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