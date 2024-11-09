Вердикт ЭСК по удалению Литвинова в матче с ЦСКА

ЭСК РФС опубликовал решение по удалению спартаковца Руслана Литвинова в матче 15-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Литвинова удалили за атаку на Виллиана Рошу.

Бразилец тоже был наказан красной карточкой.

Литвинов дисквалифицирован на 2 матча.

«Спартак» и контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с удалением с поля игрока «Спартака» Руслана Литвинова на 61-й минуте матча.

Решение комиссии.

Судья правильно удалил с поля игрока команды «Спартак» №68 Руслана Литвинова на 61-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, совершившего провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим толчком в агрессивной манере этой же рукой в лицо игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Роши после остановки игры, по мнению всех членов комиссии, должны наказываться вынесением красной карточки. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, и решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» за агрессивное поведение после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», – написал ЭСК.

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