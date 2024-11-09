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    • Знаменитому дагестанскому комментатору Рабаданову грозят 8 лет тюрьмы

    Знаменитому дагестанскому комментатору Рабаданову грозят 8 лет тюрьмы

    Дагестанскому комментатору Рамазану Рабаданову грозит тюремный срок.

    • Рабаданов стал известен после репортажа с матча 1/4 финала Евро-2008 Россия – Нидерланды (3:1).

    Рабаданова задержали на этой неделе в Махачкале. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

    Общественный деятель арестован на два месяца Ленинским районным судом. Следователь в ходе заседания сообщил, что у подозреваемого были изъяты ручная граната, предмет, конструктивно схожий с револьвером, пять патронов и три мобильных телефона.

    Рабаданова могут посадить в тюрьму на срок от 6 до 8 лет.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Р-Спорт»

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    09.11.2024 10:26
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    Комментарии (9)
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    fakeid
    1731137960
    я уже забыл про его существование) но тогда о нём знал весь рунет, даже те, кто футболом не интересовался. именно из-за этого репортажа)) хотя мне кажется, что это тупо троллинг, и такого комментатора даже не существует.
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    Cleaner
    1731139224
    Чем он известен и ЗНАМЕНИТ то??? Даже я о таком не помню...(
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    BarStep
    1731143311
    Смотрел тот матч, этого репортажа не помню чет…. Но сейчас поржал от души! Спсб бомбардир :)
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    zra78
    1731146188
    Три мобилы...это жёстко, три расстрела)
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    Питерский князь
    1731148644
    Геничей и чердаков в тюрягу, а этот пусть на матч тв комментирует. :)))
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    Интерес
    1731150571
    Граната,самопал и три сломанных старых телефона? Напишут хрень какую-то одни,а другие радостно издеваются,но не над написанным профанами. А что,боевой гранаты "в домашнем пользовании" недостаточно для статьи УК,или она не может причинить значительный вред большой группе людей,вплоть до гибели?
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    ВетеR
    1731153421
    чёткий пацан)) кореш промЯса
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