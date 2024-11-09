Знаменитому дагестанскому комментатору Рабаданову грозят 8 лет тюрьмы

Дагестанскому комментатору Рамазану Рабаданову грозит тюремный срок.

Рабаданов стал известен после репортажа с матча 1/4 финала Евро-2008 Россия – Нидерланды (3:1).

Рабаданова задержали на этой неделе в Махачкале. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Общественный деятель арестован на два месяца Ленинским районным судом. Следователь в ходе заседания сообщил, что у подозреваемого были изъяты ручная граната, предмет, конструктивно схожий с револьвером, пять патронов и три мобильных телефона.

Рабаданова могут посадить в тюрьму на срок от 6 до 8 лет.

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