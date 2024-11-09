10 ноября на стадионе «ВВК-Арена» пройдет матч между «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом» в рамках 10-го тура Бундеслиги. Команды стремятся улучшить свое положение в таблице, что добавляет интриги этому противостоянию.
«Аугсбург»
«Аугсбург» занимает 11-е место с 11 очками после 9 туров и продолжает борьбу за стабильность. В последнем матче команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (1:1). Алексис Клод-Морис – главный бомбардир с 4 голами в 5 матчах, продолжает активно поддерживать атаку. В последних пяти играх «Аугсбург» забил 8 голов, однако команда также имеет сложности в обороне, пропуская в 14 играх подряд.
Последние матчи «Аугсбурга»:
- «Вольфсбург» 1:1 «Аугсбург»
- «Аугсбург» 3:0 «Шальке» (Кубок)
- «Аугсбург» 2:1 «Боруссия Д»
- «Фрайбург» 3:1 «Аугсбург»
- «Аугсбург» 1:0 «Ян Регенсбург» (товарищеский матч)
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» находится в зоне вылета, занимая 16-е место с 8 очками. Последний матч против «Санкт-Паули» завершился поражением (0:2), что подчеркнуло нестабильность команды. Андрей Крамарич, лучший бомбардир с 5 голами в 13 матчах, представляет главную угрозу в нападении. Тем не менее, проблемы в обороне заметны: команда пропускает в среднем 1.4 гола за матч. На выезде «Хоффенхайм» не выигрывает уже 6 матчей подряд.
Последние матчи «Хоффенхайма»:
- «Хоффенхайм» 0:2 «Санкт-Паули»
- «Хоффенхайм» 2:1 «Нюрнберг» (Кубок)
- «Хайденхайм» 0:0 «Хоффенхайм»
- «Порту» 2:0 «Хоффенхайм» (Лига Европы)
- «Байер» 3:2 «Хоффенхайм»
Личные встречи
Последние встречи между командами показывают, что «Хоффенхайм» имеет некоторое преимущество, не проигрывая в 5 из 7 матчей против «Аугсбурга» в Бундеслиге. Однако «Аугсбург» стабильно забивает в последних четырех играх против этого соперника, что подтверждает напряженность данного противостояния.
Последние встречи:
- «Хоффенхайм» 3:1 «Аугсбург»
- «Аугсбург» 1:1 «Хоффенхайм»
- «Аугсбург» 1:0 «Хоффенхайм»
Статистика
«Аугсбург»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия забитых голов: 6 матчей подряд
«Хоффенхайм»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия поражений на выезде: 6 матчей подряд
Прогноз на матч «Аугсбург» – «Хоффенхайм»
Ожидается матч, в котором «Аугсбург» будет доминировать благодаря своей атакующей форме и домашнему преимуществу. С учетом текущих показателей обеих команд, у «Аугсбурга» есть все шансы взять три очка. «Хоффенхайм», вероятно, столкнется с трудностями в обороне и может не устоять под давлением.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аугсбурга» – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Аугсбурга» за коэффициент 2.30.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Аугсбурга» за 8.00.
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