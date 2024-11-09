Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Аугсбург» – «Хоффенхайм», Бундеслига, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аугсбург» – «Хоффенхайм», Бундеслига, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «ВВК-Арена» пройдет матч между «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом» в рамках 10-го тура Бундеслиги. Команды стремятся улучшить свое положение в таблице, что добавляет интриги этому противостоянию.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» занимает 11-е место с 11 очками после 9 туров и продолжает борьбу за стабильность. В последнем матче команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (1:1). Алексис Клод-Морис – главный бомбардир с 4 голами в 5 матчах, продолжает активно поддерживать атаку. В последних пяти играх «Аугсбург» забил 8 голов, однако команда также имеет сложности в обороне, пропуская в 14 играх подряд.

    Последние матчи «Аугсбурга»:

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» находится в зоне вылета, занимая 16-е место с 8 очками. Последний матч против «Санкт-Паули» завершился поражением (0:2), что подчеркнуло нестабильность команды. Андрей Крамарич, лучший бомбардир с 5 голами в 13 матчах, представляет главную угрозу в нападении. Тем не менее, проблемы в обороне заметны: команда пропускает в среднем 1.4 гола за матч. На выезде «Хоффенхайм» не выигрывает уже 6 матчей подряд.

    Последние матчи «Хоффенхайма»:

    Личные встречи

    Последние встречи между командами показывают, что «Хоффенхайм» имеет некоторое преимущество, не проигрывая в 5 из 7 матчей против «Аугсбурга» в Бундеслиге. Однако «Аугсбург» стабильно забивает в последних четырех играх против этого соперника, что подтверждает напряженность данного противостояния.

    Последние встречи:

    • «Хоффенхайм» 3:1 «Аугсбург»
    • «Аугсбург» 1:1 «Хоффенхайм»
    • «Аугсбург» 1:0 «Хоффенхайм»

    Статистика

    «Аугсбург»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия забитых голов: 6 матчей подряд

    «Хоффенхайм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия поражений на выезде: 6 матчей подряд

    Прогноз на матч «Аугсбург» – «Хоффенхайм»

    Ожидается матч, в котором «Аугсбург» будет доминировать благодаря своей атакующей форме и домашнему преимуществу. С учетом текущих показателей обеих команд, у «Аугсбурга» есть все шансы взять три очка. «Хоффенхайм», вероятно, столкнется с трудностями в обороне и может не устоять под давлением.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аугсбурга» – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Аугсбурга» за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Аугсбурга» за 8.00.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2024 11:38
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 