10 ноября на стадионе «ВВК-Арена» пройдет матч между «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом» в рамках 10-го тура Бундеслиги. Команды стремятся улучшить свое положение в таблице, что добавляет интриги этому противостоянию.

«Аугсбург»

«Аугсбург» занимает 11-е место с 11 очками после 9 туров и продолжает борьбу за стабильность. В последнем матче команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (1:1). Алексис Клод-Морис – главный бомбардир с 4 голами в 5 матчах, продолжает активно поддерживать атаку. В последних пяти играх «Аугсбург» забил 8 голов, однако команда также имеет сложности в обороне, пропуская в 14 играх подряд.

Последние матчи «Аугсбурга»:

«Хоффенхайм» находится в зоне вылета, занимая 16-е место с 8 очками. Последний матч против «Санкт-Паули» завершился поражением (0:2), что подчеркнуло нестабильность команды. Андрей Крамарич, лучший бомбардир с 5 голами в 13 матчах, представляет главную угрозу в нападении. Тем не менее, проблемы в обороне заметны: команда пропускает в среднем 1.4 гола за матч. На выезде «Хоффенхайм» не выигрывает уже 6 матчей подряд.

Последние матчи «Хоффенхайма»:

Личные встречи

Последние встречи между командами показывают, что «Хоффенхайм» имеет некоторое преимущество, не проигрывая в 5 из 7 матчей против «Аугсбурга» в Бундеслиге. Однако «Аугсбург» стабильно забивает в последних четырех играх против этого соперника, что подтверждает напряженность данного противостояния.

Последние встречи:

«Хоффенхайм» 3:1 «Аугсбург»

«Аугсбург» 1:1 «Хоффенхайм»

«Аугсбург» 1:0 «Хоффенхайм»

Статистика

«Аугсбург»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия забитых голов: 6 матчей подряд

«Хоффенхайм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия поражений на выезде: 6 матчей подряд

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Хоффенхайм»

Ожидается матч, в котором «Аугсбург» будет доминировать благодаря своей атакующей форме и домашнему преимуществу. С учетом текущих показателей обеих команд, у «Аугсбурга» есть все шансы взять три очка. «Хоффенхайм», вероятно, столкнется с трудностями в обороне и может не устоять под давлением.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аугсбурга» – коэффициент 2.30

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Аугсбурга» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Аугсбурга» за 8.00.

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