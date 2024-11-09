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    • Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «Ипсвич», Премьер-лига Англии, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «Ипсвич», Премьер-лига Англии, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» «Тоттенхэм» принимает «Ипсвич» в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги. Домашняя команда стремится закрепиться в верхней части таблицы, в то время как «Ипсвич» пытается выбраться из зоны вылета.

    Тоттенхэм

    «Тоттенхэм» на данный момент занимает 7-е место с 16 очками, демонстрируя отличные атакующие показатели – они лидируют в турнире по количеству забитых мячей (22 в 10 играх). Команда уверенно выступает дома, выиграв шесть последних матчей на своeм поле. Под руководством тренера Анге Постекоглу «Тоттенхэм» нацелен на атакующую игру, что подтверждает и результат прошлой встречи с «Астон Виллой» (4:1). Лидером атак является Бреннан Джонсон, забивший 7 мячей в 17 матчах. Однако оборона пока остается проблемной: в четырeх последних матчах Премьер-лиги команда пропускала.

    Последние матчи «Тоттенхэма»:

    Ипсвич

    «Ипсвич» находится на 18-м месте с 5 очками, и команда продолжает искать свою игру в Премьер-лиге. Они не могут одержать победу уже 10 матчей подряд, а проблемы в защите усугубляются регулярными крупными поражениями. В последних пяти матчах команда пропустила 13 голов, что говорит о слабости обороны. Тем не менее, нападение действует стабильно – Лиэм Делап забил 5 мячей в 11 играх, что является лучшим показателем в команде.

    Последние матчи «Ипсвича»:

    Личные встречи

    История противостояний показывает, что команды не так часто встречаются в последнее время, однако исторически «Ипсвич» выигрывал в трeх последних очных матчах Премьер-лиги. Эти встречи были давно, и текущая форма «Тоттенхэма» делает их фаворитами в предстоящем матче. В недавней товарищеской встрече в 2020 году «Тоттенхэм» одержал уверенную победу (3:0), что добавляет хозяевам уверенности.

    Последние встречи:

    • «Тоттенхэм» 3:0 «Ипсвич» (товарищеский, 2020)
    • «Ипсвич» 2:1 «Тоттенхэм»
    • «Тоттенхэм» 1:2 «Ипсвич»
    • «Ипсвич» 3:0 «Тоттенхэм»
    • «Тоттенхэм» 3:1 «Ипсвич»

    Статистика

    «Тоттенхэм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия домашних побед: 6 матчей

    «Ипсвич»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
    • Серия без побед: 10 матчей

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ипсвич»

    «Тоттенхэм» будет стремиться к уверенной победе на своeм поле, учитывая уязвимость обороны «Ипсвича». Сильная атака и качественная игра в домашних матчах делают хозяев явными фаворитами. Ожидается, что «Ипсвич», хоть и сможет создать моменты у ворот, не справится с быстрыми и мощными атаками «Тоттенхэма», что приведет к результативному матчу с перевесом хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Тоттенхэма с форой (-1) – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа Тоттенхэма с форой (-1) за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – результативная победа хозяев с комфортным преимуществом.

    Рекомендация: 3:1 в пользу Тоттенхэма за 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 10:55
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