9 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» примет «Осасуну» в рамках 13-го тура Ла Лиги. «Реал» после разгромного поражения от «Барселоны» намерен реабилитироваться перед своими болельщиками, но «Осасуна» подходит к игре в хорошей форме и рассчитывает на достойный результат.
«Реал»
«Реал» занимает 2-е место в чемпионате с 24 очками, и Винисиус Жуниор является лучшим бомбардиром команды с 9 голами в 16 матчах. В последних пяти играх «Реал» забил 10 мячей и пропустил столько же, что подчеркивает проблемы команды в обороне. После крупного поражения от «Барселоны» (0:4) на своем поле команда стремится улучшить результативность в обороне и уверенно провести матч перед родными болельщиками.
Последние матчи «Реала»:
- «Реал» 1:3 «Милан» (Лига чемпионов)
- «Реал» 0:4 «Барселона»
- «Реал» 5:2 «Боруссия Д» (Лига чемпионов)
- «Сельта» 1:2 «Реал»
- «Реал» 2:0 «Вильярреал»
«Осасуна»
«Осасуна» находится на 5-м месте с 21 очком и успешно проводит последние игры, одержав три победы подряд. Анте Будимир лидирует в команде с 6 голами в 12 матчах. «Осасуна» забивает в каждой из последних пяти игр, однако пропустила всего 3 гола, демонстрируя надежную оборону. Команда надеется сохранить эту форму и на «Сантьяго Бернабеу», хотя против «Реала» на выезде задача будет крайне сложной.
Последние матчи «Осасуны»:
- «Чиклана» 0:5 «Осасуна» (Кубок)
- «Осасуна» 1:0 «Вальядолид»
- «Реал Сосьедад» 0:2 «Осасуна»
- «Осасуна» 1:2 «Бетис»
- «Хетафе» 1:1 «Осасуна»
Личные встречи
История противостояний свидетельствует в пользу «Реала», который выиграл четыре последних встречи. «Осасуна» регулярно пропускает, играя против «Реала», и в последних играх мадридская команда отличается высокой результативностью.
Последние встречи:
- «Осасуна» 2:4 «Реал»
- «Реал» 4:0 «Осасуна»
- «Реал» 2:1 «Осасуна» (Кубок)
Статистика
«Реал»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Серия забитых голов: 6 матчей подряд
«Осасуна»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия побед: 3 матча подряд
Прогноз на матч «Реал» – «Осасуна»
Ожидается яркая игра, в которой «Реал» постарается восстановить позиции после неудачи в «Эль Класико». «Осасуна» же покажет себя достойным соперником, сдерживая темп игры и стараясь избежать ошибок в защите. Вероятно, «Реал» сможет добиться успеха за счет индивидуального мастерства своих игроков и домашних трибун.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Реала» – коэффициент 1.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Реала» за коэффициент 1.45.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным результатом выглядит уверенная победа хозяев поля.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Реала» за 8.00.
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