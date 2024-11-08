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    • Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Осасуна», Ла Лига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Осасуна», Ла Лига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» примет «Осасуну» в рамках 13-го тура Ла Лиги. «Реал» после разгромного поражения от «Барселоны» намерен реабилитироваться перед своими болельщиками, но «Осасуна» подходит к игре в хорошей форме и рассчитывает на достойный результат.

    «Реал»

    «Реал» занимает 2-е место в чемпионате с 24 очками, и Винисиус Жуниор является лучшим бомбардиром команды с 9 голами в 16 матчах. В последних пяти играх «Реал» забил 10 мячей и пропустил столько же, что подчеркивает проблемы команды в обороне. После крупного поражения от «Барселоны» (0:4) на своем поле команда стремится улучшить результативность в обороне и уверенно провести матч перед родными болельщиками.

    Последние матчи «Реала»:

    «Осасуна»

    «Осасуна» находится на 5-м месте с 21 очком и успешно проводит последние игры, одержав три победы подряд. Анте Будимир лидирует в команде с 6 голами в 12 матчах. «Осасуна» забивает в каждой из последних пяти игр, однако пропустила всего 3 гола, демонстрируя надежную оборону. Команда надеется сохранить эту форму и на «Сантьяго Бернабеу», хотя против «Реала» на выезде задача будет крайне сложной.

    Последние матчи «Осасуны»:

    Личные встречи

    История противостояний свидетельствует в пользу «Реала», который выиграл четыре последних встречи. «Осасуна» регулярно пропускает, играя против «Реала», и в последних играх мадридская команда отличается высокой результативностью.

    Последние встречи:

    • «Осасуна» 2:4 «Реал»
    • «Реал» 4:0 «Осасуна»
    • «Реал» 2:1 «Осасуна» (Кубок)

    Статистика

    «Реал»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия забитых голов: 6 матчей подряд

    «Осасуна»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия побед: 3 матча подряд

    Прогноз на матч «Реал» – «Осасуна»

    Ожидается яркая игра, в которой «Реал» постарается восстановить позиции после неудачи в «Эль Класико». «Осасуна» же покажет себя достойным соперником, сдерживая темп игры и стараясь избежать ошибок в защите. Вероятно, «Реал» сможет добиться успеха за счет индивидуального мастерства своих игроков и домашних трибун.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реала» – коэффициент 1.45
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Реала» за коэффициент 1.45.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным результатом выглядит уверенная победа хозяев поля.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Реала» за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 10:47
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