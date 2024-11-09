09.11.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
Испания. Примера, 13 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-3-3-1
13
Лунин
11
Гарсия
22
Рюдигер
3
Милитао
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
1
Эррера
7
Пенья
22
Бойомо
24
Катена
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
15
Сарагоса
23
Бретонес
17
Будимир
3
Милитао
2
Асенсио
2
Асенсио
3
Милитао
17
Васкес
14
Модрич
14
Модрич
17
Васкес
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
5
Беллингем
15
Гюлер
15
Гюлер
5
Беллингем
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Орос
17
Будимир
16
Гомес
16
Гомес
17
Будимир
7
Пенья
9
Гарсия
9
Гарсия
7
Пенья
15
Сарагоса
11
Арнайц
11
Арнайц
15
Сарагоса
Остались в запасе
Реал
Осасуна
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Реал - Осасуна
2
Всего ударов по воротам
18
2
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
9
16
Офсайды
2
1
Количество передач
626
287
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
73
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
0
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.91
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Осасуны», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»