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  • «Реал» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Реал» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 14:50
Реал
09.11.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
4 : 0
Завершен
Осасуна
34' Винисиус 42' Д. Беллингем 61' Винисиус 69' Винисиус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
(К) ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
6
Лукас Торро
(К) ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
3-3-3-1
13
Лунин
11
Гарсия
22
Рюдигер
3
Милитао
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
1
Эррера
7
Пенья
22
Бойомо
24
Катена
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
15
Сарагоса
23
Бретонес
17
Будимир
3
Милитао
2
Асенсио
2
Асенсио
3
Милитао
17
Васкес
14
Модрич
14
Модрич
17
Васкес
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
5
Беллингем
15
Гюлер
15
Гюлер
5
Беллингем
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Орос
17
Будимир
16
Гомес
16
Гомес
17
Будимир
7
Пенья
9
Гарсия
9
Гарсия
7
Пенья
15
Сарагоса
11
Арнайц
11
Арнайц
15
Сарагоса
Остались в запасе
Реал
Осасуна
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Реал - Осасуна
2
Всего ударов по воротам
18
2
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
9
16
Офсайды
2
1
Количество передач
626
287
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
73
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
0
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.91
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Осасуны», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Осасуна»

Реал Мадрид-Осасуна смотреть онлайн 9 ноября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Реал
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