8 ноября на стадионе «Юность» команда «Славия-Мозырь» встретится с «Нафтаном» в матче 28-го тура чемпионата Беларуси. Ожидается напряженное противостояние двух коллективов, которым необходимо улучшить свои позиции в турнире.

«Славия-Мозырь» занимает 11-е место с 31 очком и уже 11 матчей не может добиться победы, что отражает текущую нестабильность команды. Лидер атаки Павел Чикида забил 8 голов, но общий уровень результативности остается низким – всего 3 гола в последних пяти играх. Команде не хватает эффективности в завершении атак, и, хотя на домашнем поле она выглядит более уверенно, противостояние с «Нафтаном» требует сосредоточенности и укрепления защиты.

Последние матчи «Славии-Мозырь»:

Минск 1:1 Славия-Мозырь

Славия-Мозырь 0:0 Сморгонь

Динамо Минск 2:0 Славия-Мозырь

Славия-Мозырь 2:3 БАТЭ

Неман 1:0 Славия-Мозырь

«Нафтан» располагается на 14-й позиции с 22 очками и не может выиграть уже четыре матча подряд. Роман Папарига, лучший бомбардир с 9 голами, остаeтся ключевой фигурой в атаке команды. Однако в последних пяти играх «Нафтан» забил лишь 4 мяча и пропустил 9, что говорит о слабости их обороны. Важной задачей для команды будет сдержать атаку «Славии», а также улучшить собственную эффективность в завершающей стадии.

Последние матчи «Нафтана»:

Нафтан 0:0 Шахтер Солигорск

Ислочь 3:0 Нафтан

Нафтан 0:4 Витебск

Нафтан 1:2 Динамо Минск

Днепр Могилев 0:3 Нафтан

Личные встречи

В последних матчах «Славия-Мозырь» имеет преимущество над «Нафтаном», не проигрывая в пяти последних встречах. История противостояний показывает, что «Славия-Мозырь» регулярно добивается успеха в играх против «Нафтана» на своем поле, что может добавить уверенности хозяевам.

Последние встречи:

Нафтан 0:1 Славия-Мозырь

Нафтан 2:2 Славия-Мозырь

Славия-Мозырь 1:0 Нафтан

Статистика

Славия-Мозырь:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия без побед: 11 матчей

Нафтан:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия без побед: 4 матча

Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Нафтан»

В предстоящем матче ожидается упорная борьба, так как обе команды нуждаются в положительном результате. «Славия-Мозырь», несмотря на длительную серию без побед, показывает более устойчивую игру против «Нафтана» на домашнем стадионе. Скорее всего, матч завершится минимальной победой хозяев или ничейным результатом с низкой результативностью.

Рекомендации для ставок:

Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 2.30

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Оба тайма ТМ 1.5 – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Славии-Мозырь» за коэффициент 2.30

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Славии-Мозырь» за 6.50

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!