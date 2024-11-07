Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Славия-Мозырь» – «Нафтан», Высшая лига Беларуси, 8 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Славия-Мозырь» – «Нафтан», Высшая лига Беларуси, 8 ноября 2024 года

    8 ноября на стадионе «Юность» команда «Славия-Мозырь» встретится с «Нафтаном» в матче 28-го тура чемпионата Беларуси. Ожидается напряженное противостояние двух коллективов, которым необходимо улучшить свои позиции в турнире.

    «Славия-Мозырь»

    «Славия-Мозырь» занимает 11-е место с 31 очком и уже 11 матчей не может добиться победы, что отражает текущую нестабильность команды. Лидер атаки Павел Чикида забил 8 голов, но общий уровень результативности остается низким – всего 3 гола в последних пяти играх. Команде не хватает эффективности в завершении атак, и, хотя на домашнем поле она выглядит более уверенно, противостояние с «Нафтаном» требует сосредоточенности и укрепления защиты.

    Последние матчи «Славии-Мозырь»:

    • Минск 1:1 Славия-Мозырь
    • Славия-Мозырь 0:0 Сморгонь
    • Динамо Минск 2:0 Славия-Мозырь
    • Славия-Мозырь 2:3 БАТЭ
    • Неман 1:0 Славия-Мозырь

    «Нафтан»

    «Нафтан» располагается на 14-й позиции с 22 очками и не может выиграть уже четыре матча подряд. Роман Папарига, лучший бомбардир с 9 голами, остаeтся ключевой фигурой в атаке команды. Однако в последних пяти играх «Нафтан» забил лишь 4 мяча и пропустил 9, что говорит о слабости их обороны. Важной задачей для команды будет сдержать атаку «Славии», а также улучшить собственную эффективность в завершающей стадии.

    Последние матчи «Нафтана»:

    • Нафтан 0:0 Шахтер Солигорск
    • Ислочь 3:0 Нафтан
    • Нафтан 0:4 Витебск
    • Нафтан 1:2 Динамо Минск
    • Днепр Могилев 0:3 Нафтан

    Личные встречи

    В последних матчах «Славия-Мозырь» имеет преимущество над «Нафтаном», не проигрывая в пяти последних встречах. История противостояний показывает, что «Славия-Мозырь» регулярно добивается успеха в играх против «Нафтана» на своем поле, что может добавить уверенности хозяевам.

    Последние встречи:

    • Нафтан 0:1 Славия-Мозырь
    • Нафтан 2:2 Славия-Мозырь
    • Славия-Мозырь 1:0 Нафтан

    Статистика

    Славия-Мозырь:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия без побед: 11 матчей

    Нафтан:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия без побед: 4 матча

    Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Нафтан»

    В предстоящем матче ожидается упорная борьба, так как обе команды нуждаются в положительном результате. «Славия-Мозырь», несмотря на длительную серию без побед, показывает более устойчивую игру против «Нафтана» на домашнем стадионе. Скорее всего, матч завершится минимальной победой хозяев или ничейным результатом с низкой результативностью.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 2.30
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Оба тайма ТМ 1.5 – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Славии-Мозырь» за коэффициент 2.30

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Славии-Мозырь» за 6.50

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    «Славия-Мозырь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2024 10:37
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 