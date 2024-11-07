8 ноября на стадионе «Юность» команда «Славия-Мозырь» встретится с «Нафтаном» в матче 28-го тура чемпионата Беларуси. Ожидается напряженное противостояние двух коллективов, которым необходимо улучшить свои позиции в турнире.
«Славия-Мозырь»
«Славия-Мозырь» занимает 11-е место с 31 очком и уже 11 матчей не может добиться победы, что отражает текущую нестабильность команды. Лидер атаки Павел Чикида забил 8 голов, но общий уровень результативности остается низким – всего 3 гола в последних пяти играх. Команде не хватает эффективности в завершении атак, и, хотя на домашнем поле она выглядит более уверенно, противостояние с «Нафтаном» требует сосредоточенности и укрепления защиты.
Последние матчи «Славии-Мозырь»:
- Минск 1:1 Славия-Мозырь
- Славия-Мозырь 0:0 Сморгонь
- Динамо Минск 2:0 Славия-Мозырь
- Славия-Мозырь 2:3 БАТЭ
- Неман 1:0 Славия-Мозырь
«Нафтан»
«Нафтан» располагается на 14-й позиции с 22 очками и не может выиграть уже четыре матча подряд. Роман Папарига, лучший бомбардир с 9 голами, остаeтся ключевой фигурой в атаке команды. Однако в последних пяти играх «Нафтан» забил лишь 4 мяча и пропустил 9, что говорит о слабости их обороны. Важной задачей для команды будет сдержать атаку «Славии», а также улучшить собственную эффективность в завершающей стадии.
Последние матчи «Нафтана»:
- Нафтан 0:0 Шахтер Солигорск
- Ислочь 3:0 Нафтан
- Нафтан 0:4 Витебск
- Нафтан 1:2 Динамо Минск
- Днепр Могилев 0:3 Нафтан
Личные встречи
В последних матчах «Славия-Мозырь» имеет преимущество над «Нафтаном», не проигрывая в пяти последних встречах. История противостояний показывает, что «Славия-Мозырь» регулярно добивается успеха в играх против «Нафтана» на своем поле, что может добавить уверенности хозяевам.
Последние встречи:
- Нафтан 0:1 Славия-Мозырь
- Нафтан 2:2 Славия-Мозырь
- Славия-Мозырь 1:0 Нафтан
Статистика
Славия-Мозырь:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия без побед: 11 матчей
Нафтан:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия без побед: 4 матча
Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Нафтан»
В предстоящем матче ожидается упорная борьба, так как обе команды нуждаются в положительном результате. «Славия-Мозырь», несмотря на длительную серию без побед, показывает более устойчивую игру против «Нафтана» на домашнем стадионе. Скорее всего, матч завершится минимальной победой хозяев или ничейным результатом с низкой результативностью.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 2.30
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Оба тайма ТМ 1.5 – коэффициент 2.00
Рекомендация: Победа «Славии-Мозырь» за коэффициент 2.30
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Славии-Мозырь» за 6.50
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