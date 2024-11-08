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  • «Славия-Мозырь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

«Славия-Мозырь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

8 ноября 2024, 18:50
Славия-Мозырь
08.11.2024, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Нафтан
68' А. Джигеро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
52
Егор Кресс
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
4-2-2-2
1
Козлов
12
Иванов
2
Шемрук
25
Широбоков
27
Чикида
9
Батищев
6
Кузнецов
49
Джигеро
13
Полоз
90
Грудько
31
Соловей
3-2-1-2-1
13
Харитонович
5
Лебедев
6
23
Кингу
79
Бадоев
3
Кучинский
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
10
Папарига
2
Шемрук
4
Прудник
4
Прудник
2
Шемрук
5
Лебедев
44
Санников
44
Санников
5
Лебедев
6
52
Кресс
52
Кресс
6
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Нафтан
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Славия-Мозырь - Нафтан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Нафтана», 28-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь»«Нафтан»

«Славия-Мозырь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Славия-Мозырь
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