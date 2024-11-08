08.11.2024, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-2-2-2
1
Козлов
12
Иванов
2
Шемрук
25
Широбоков
27
Чикида
9
Батищев
6
Кузнецов
49
Джигеро
13
Полоз
90
Грудько
31
Соловей
3-2-1-2-1
13
Харитонович
5
Лебедев
6
23
Кингу
79
Бадоев
3
Кучинский
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
10
Папарига
2
Шемрук
4
Прудник
4
Прудник
2
Шемрук
5
Лебедев
44
Санников
44
Санников
5
Лебедев
6
52
Кресс
52
Кресс
6
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Нафтан
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Славия-Мозырь - Нафтан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Нафтана», 28-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Нафтан»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»