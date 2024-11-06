7 ноября на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» португальская «Витория Гимараэш» примет чешский «Млада-Болеслав» в рамках третьего тура Лиги Конференций. Обе команды показывают боеспособные результаты в турнире, и предстоящий матч может стать насыщенным событиями.
«Витория Гимараэш»
«Витория Гимараэш» демонстрирует отличную форму на международной арене, одержав победы в последних 8 матчах Лиги Конференций. Команда стабильно забивает, имея в последних пяти играх 9 голов при 6 пропущенных. На домашнем поле «Витория Гимараэш» традиционно играет уверенно и будет стремиться укрепить позиции в группе. Несмотря на отличную атаку, оборона порой оставляет шансы соперникам, что делает игру непредсказуемой.
Последние матчи «Витории Гимараэш»:
- «Витория Гимараэш» 1:0 «Морейренсе»
- «Брага» 2:1 «Витория Гимараэш»
- «Эштрела» 2:2 «Витория Гимараэш»
- «Юргорден» 1:2 «Витория Гимараэш»
- «Пасуш де Феррейра» 1:3 «Витория Гимараэш»
«Млада-Болеслав»
«Млада-Болеслав» также показывает стабильные результаты, забивая в последних трех матчах подряд. Однако, чешская команда испытывает проблемы с реализацией моментов в Лиге Конференций и нестабильно играет в обороне, пропуская по 1 голу в среднем за матч. На выезде «Млада-Болеслав» выглядит менее уверенно, но стремится к удержанию ничейных результатов в сложных матчах.
Последние матчи «Млады-Болеслав»:
- «Дукла» 0:1 «Млада-Болеслав»
- «Spartak Police n/Metují» 1:3 «Млада-Болеслав»
- «Млада-Болеслав» 1:1 «Карвина»
- «Млада-Болеслав» 0:1 «Лугано»
- «Богемианс-1905» 2:2 «Млада-Болеслав»
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что добавляет элемент непредсказуемости в их первую встречу.
Статистика
«Витория Гимараэш»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия побед: 8 матчей в Лиге Конференций
«Млада-Болеслав»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Забивает в последних 3 матчах
Прогноз на матч «Витория Гимараэш» – «Млада-Болеслав»
Скорее всего, мы увидим атакующую игру от «Витории Гимараэш», которая на домашнем поле будет стараться взять три очка. «Млада-Болеслав», в свою очередь, вероятно, сосредоточится на обороне, сдерживая напор хозяев. Учитывая результативность «Витории Гимараэш» и склонность «Млады-Болеслав» к пропуску, наиболее вероятным выглядит исход с победой хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Витории Гимараэш» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Витории Гимараэш».
Рекомендация: 2:1 в пользу «Витории Гимараэш» за коэффициент 8.00.
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