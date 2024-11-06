Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Млада-Болеслав», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Млада-Болеслав», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» португальская «Витория Гимараэш» примет чешский «Млада-Болеслав» в рамках третьего тура Лиги Конференций. Обе команды показывают боеспособные результаты в турнире, и предстоящий матч может стать насыщенным событиями.

    «Витория Гимараэш»

    «Витория Гимараэш» демонстрирует отличную форму на международной арене, одержав победы в последних 8 матчах Лиги Конференций. Команда стабильно забивает, имея в последних пяти играх 9 голов при 6 пропущенных. На домашнем поле «Витория Гимараэш» традиционно играет уверенно и будет стремиться укрепить позиции в группе. Несмотря на отличную атаку, оборона порой оставляет шансы соперникам, что делает игру непредсказуемой.

    Последние матчи «Витории Гимараэш»:

    «Млада-Болеслав»

    «Млада-Болеслав» также показывает стабильные результаты, забивая в последних трех матчах подряд. Однако, чешская команда испытывает проблемы с реализацией моментов в Лиге Конференций и нестабильно играет в обороне, пропуская по 1 голу в среднем за матч. На выезде «Млада-Болеслав» выглядит менее уверенно, но стремится к удержанию ничейных результатов в сложных матчах.

    Последние матчи «Млады-Болеслав»:

    • «Дукла» 0:1 «Млада-Болеслав»
    • «Spartak Police n/Metují» 1:3 «Млада-Болеслав»
    • «Млада-Болеслав» 1:1 «Карвина»
    • «Млада-Болеслав» 0:1 «Лугано»
    • «Богемианс-1905» 2:2 «Млада-Болеслав»

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, что добавляет элемент непредсказуемости в их первую встречу.

    Статистика

    «Витория Гимараэш»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия побед: 8 матчей в Лиге Конференций

    «Млада-Болеслав»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Забивает в последних 3 матчах

    Прогноз на матч «Витория Гимараэш» – «Млада-Болеслав»

    Скорее всего, мы увидим атакующую игру от «Витории Гимараэш», которая на домашнем поле будет стараться взять три очка. «Млада-Болеслав», в свою очередь, вероятно, сосредоточится на обороне, сдерживая напор хозяев. Учитывая результативность «Витории Гимараэш» и склонность «Млады-Болеслав» к пропуску, наиболее вероятным выглядит исход с победой хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Витории Гимараэш» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Витории Гимараэш».

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Витории Гимараэш» за коэффициент 8.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2024 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 