7 ноября на «Виндзор Парк» североирландский «Ларн» встретится с швейцарским «Санкт-Галленом» в рамках группового этапа Лиги Конференций. Ожидается ожесточенная борьба, учитывая атакующий стиль обеих команд и их уязвимость в обороне.
«Ларн»
«Ларн» показывает нестабильные результаты, но регулярно забивает, поддерживая высокую активность в атаке. В последних пяти матчах команда забила 5 голов, но пропустила 10. Проблемы в обороне продолжают преследовать клуб, особенно в играх Лиги Конференций, где они допускают ошибки и часто позволяют соперникам создавать опасные моменты. В последней встрече турнира «Ларн» уступил «Шэмрок Роверс» с крупным счетом 1:4, что подчеркивает их слабые места в защите.
Последние матчи «Ларна»:
- «Гленторан» 0:2 «Ларн»
- «Портадаун» 2:1 «Ларн»
- «Ларн» 1:4 «Шэмрок Роверс»
- «Ларн» 1:1 «Крузейдерс»
- «Ларн» 0:3 «Дангэннон Свифтс»
«Санкт-Галлен»
«Санкт-Галлен» также не может похвастаться стабильной обороной, но демонстрирует неплохую результативность, забивая в каждом из последних семи матчей. В последних пяти играх они забили 8 голов, пропустив при этом 11. В Лиге Конференций их атакующая линия проявила себя ярко в матче с «Фиорентиной» (2:4), однако и проблемы в обороне очевидны. В последних матчах чемпионата Швейцарии «Санкт-Галлен» несколько раз сыграл вничью, что подчеркивает их склонность к матчам с высокой результативностью.
Последние матчи «Санкт-Галлена»:
- «Санкт-Галлен» 1:1 «Сьон»
- «Санкт-Галлен» 2:2 «Винтертур»
- «Сьон» 2:2 «Санкт-Галлен»
- «Санкт-Галлен» 2:4 «Фиорентина»
- «Базель» 2:1 «Санкт-Галлен»
Личные встречи
Команды ранее не встречались, и это будет их первая игра, что добавляет интригу в предстоящее противостояние.
Статистика
«Ларн»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Серия забитых голов: 4 матча подряд
«Санкт-Галлен»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
- Серия без побед: 5 матчей
Прогноз на матч «Ларн» – «Санкт-Галлен»
В этом матче ожидается высокий уровень результативности с обеих сторон. Учитывая уязвимость команд в защите и их склонность к атакующему футболу, можно ожидать игру с обилием голов. «Санкт-Галлен» выглядит фаворитом, однако их нестабильная оборона позволяет предположить, что «Ларн» также сможет отличиться.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Победа «Санкт-Галлена» – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа «Санкт-Галлена» с преимуществом в один мяч.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Санкт-Галлена» за коэффициент 7.00.
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