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    • Прогноз на точный счет матча «Ларн» – «Санкт-Галлен», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ларн» – «Санкт-Галлен», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на «Виндзор Парк» североирландский «Ларн» встретится с швейцарским «Санкт-Галленом» в рамках группового этапа Лиги Конференций. Ожидается ожесточенная борьба, учитывая атакующий стиль обеих команд и их уязвимость в обороне.

    «Ларн»

    «Ларн» показывает нестабильные результаты, но регулярно забивает, поддерживая высокую активность в атаке. В последних пяти матчах команда забила 5 голов, но пропустила 10. Проблемы в обороне продолжают преследовать клуб, особенно в играх Лиги Конференций, где они допускают ошибки и часто позволяют соперникам создавать опасные моменты. В последней встрече турнира «Ларн» уступил «Шэмрок Роверс» с крупным счетом 1:4, что подчеркивает их слабые места в защите.

    Последние матчи «Ларна»:

    «Санкт-Галлен»

    «Санкт-Галлен» также не может похвастаться стабильной обороной, но демонстрирует неплохую результативность, забивая в каждом из последних семи матчей. В последних пяти играх они забили 8 голов, пропустив при этом 11. В Лиге Конференций их атакующая линия проявила себя ярко в матче с «Фиорентиной» (2:4), однако и проблемы в обороне очевидны. В последних матчах чемпионата Швейцарии «Санкт-Галлен» несколько раз сыграл вничью, что подчеркивает их склонность к матчам с высокой результативностью.

    Последние матчи «Санкт-Галлена»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, и это будет их первая игра, что добавляет интригу в предстоящее противостояние.

    Статистика

    «Ларн»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия забитых голов: 4 матча подряд

    «Санкт-Галлен»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Серия без побед: 5 матчей

    Прогноз на матч «Ларн» – «Санкт-Галлен»

    В этом матче ожидается высокий уровень результативности с обеих сторон. Учитывая уязвимость команд в защите и их склонность к атакующему футболу, можно ожидать игру с обилием голов. «Санкт-Галлен» выглядит фаворитом, однако их нестабильная оборона позволяет предположить, что «Ларн» также сможет отличиться.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Победа «Санкт-Галлена» – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа «Санкт-Галлена» с преимуществом в один мяч.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Санкт-Галлена» за коэффициент 7.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 12:03
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