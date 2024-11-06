7 ноября на «Виндзор Парк» североирландский «Ларн» встретится с швейцарским «Санкт-Галленом» в рамках группового этапа Лиги Конференций. Ожидается ожесточенная борьба, учитывая атакующий стиль обеих команд и их уязвимость в обороне.

«Ларн»

«Ларн» показывает нестабильные результаты, но регулярно забивает, поддерживая высокую активность в атаке. В последних пяти матчах команда забила 5 голов, но пропустила 10. Проблемы в обороне продолжают преследовать клуб, особенно в играх Лиги Конференций, где они допускают ошибки и часто позволяют соперникам создавать опасные моменты. В последней встрече турнира «Ларн» уступил «Шэмрок Роверс» с крупным счетом 1:4, что подчеркивает их слабые места в защите.

Последние матчи «Ларна»:

«Санкт-Галлен»

«Санкт-Галлен» также не может похвастаться стабильной обороной, но демонстрирует неплохую результативность, забивая в каждом из последних семи матчей. В последних пяти играх они забили 8 голов, пропустив при этом 11. В Лиге Конференций их атакующая линия проявила себя ярко в матче с «Фиорентиной» (2:4), однако и проблемы в обороне очевидны. В последних матчах чемпионата Швейцарии «Санкт-Галлен» несколько раз сыграл вничью, что подчеркивает их склонность к матчам с высокой результативностью.

Последние матчи «Санкт-Галлена»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались, и это будет их первая игра, что добавляет интригу в предстоящее противостояние.

Статистика

«Ларн»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия забитых голов: 4 матча подряд

«Санкт-Галлен»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия без побед: 5 матчей

Прогноз на матч «Ларн» – «Санкт-Галлен»

В этом матче ожидается высокий уровень результативности с обеих сторон. Учитывая уязвимость команд в защите и их склонность к атакующему футболу, можно ожидать игру с обилием голов. «Санкт-Галлен» выглядит фаворитом, однако их нестабильная оборона позволяет предположить, что «Ларн» также сможет отличиться.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Санкт-Галлена» – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа «Санкт-Галлена» с преимуществом в один мяч.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Санкт-Галлена» за коэффициент 7.00.

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