7 ноября на стадионе «Талла» «Хартс» принимает «Хайденхайм» в рамках третьего тура Лиги Конференций. Обе команды находятся в хорошей форме и стремятся улучшить свои позиции в турнире. Предстоящий матч обещает быть насыщенным и динамичным.
«Хартс»
«Хартс» показывает высокую результативность в последних играх, стабильно забивая в каждом матче. В своем последнем матче в Лиге Конференций они уверенно переиграли «Омонию» (2:0), подчеркнув свою силу на домашнем поле. В последних пяти играх команда забила 10 голов и пропустила всего 4, что говорит о сбалансированности в атаке и защите. Кроме того, «Хартс» забивает в каждом из последних девяти матчей, что демонстрирует их напористый стиль игры.
Последние матчи «Хартс»:
- «Сент-Джонстон» 1:2 «Хартс»
- «Хартс» 1:2 «Килмарнок»
- «Хиберниан» 1:1 «Хартс»
- «Хартс» 2:0 «Омония»
- «Хартс» 4:0 «Сент-Миррен»
«Хайденхайм»
«Хайденхайм» стабильно выигрывает в Лиге Конференций, одержав четыре победы подряд в турнире. В последнем матче они минимально обыграли «Пафос» (1:0), продемонстрировав свои возможности в выездных играх. Однако в матчах внутреннего чемпионата команда не столь успешна, сказываются проблемы в обороне. В последних пяти играх «Хайденхайм» забил 4 гола и пропустил 6, что говорит о наличии уязвимостей в защите.
Последние матчи «Хайденхайм»:
- «Хольштайн Киль» 1:0 «Хайденхайм»
- «Герта» 2:1 «Хайденхайм»
- «Хайденхайм» 0:0 «Хоффенхайм»
- «Пафос» 0:1 «Хайденхайм»
- «Боруссия М» 3:2 «Хайденхайм»
Личные встречи
Команды еще не встречались в официальных матчах, что добавляет интригу предстоящему поединку.
Статистика
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия забитых голов: 9 матчей подряд
«Хайденхайм»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия побед в Лиге Конференций: 4 матча подряд
Прогноз на матч «Хартс» – «Хайденхайм»
Матч обещает быть напряженным с шансами на голы для обеих команд. «Хартс», играя дома, может воспользоваться нестабильной защитой «Хайденхайма» и найти путь к воротам соперника. Тем не менее, «Хайденхайм» находится на победной волне в Лиге Конференций и также способен создать угрозы.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Победа «Хартс» с форой (0) – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.
Рекомендация: 1:1 за 6.00
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