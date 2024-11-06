7 ноября на стадионе «Паркен» датский «Копенгаген» встретится с турецким «Истанбулом» в рамках третьего тура Лиги Конференций. Обе команды подходят к матчу с серией неудач в турнире, и этот поединок станет важным для сохранения шансов на дальнейшее продвижение.

«Копенгаген»

«Копенгаген» демонстрирует устойчивую результативность в последних матчах, забивая в 15 из 17 игр. В Лиге Конференций команда неизменно забивает на протяжении четырех матчей, несмотря на то, что победы им добиться пока не удалось. В последних пяти играх они забили 8 голов и пропустили 5, что указывает на хорошую атаку, но неустойчивую оборону. На своем поле «Копенгаген» постарается использовать слабую форму гостей для достижения победы.

Последние матчи «Копенгаген»:

«Истанбул»

«Истанбул» подходит к матчу с неутешительной статистикой: команда не может победить в пяти последних встречах. За последние пять игр турецкий клуб забил 5 голов, но пропустил целых 11, что указывает на серьезные проблемы в обороне. В предыдущей игре Лиги Конференций против «Целе» «Истанбул» пропустил пять голов, и им будет сложно противостоять атакующей линии «Копенгагена», особенно в выездном матче.

Последние матчи «Истанбул»:

Личные встречи

«Копенгаген» и «Истанбул» встречались ранее в Лиге Европы, и в этих играх команды обменялись победами на своем поле. Это добавляет интригу в предстоящий матч, так как обе команды могут воспользоваться преимуществом домашнего поля.

Последние встречи:

«Копенгаген» 3:0 «Истанбул»

«Истанбул» 1:0 «Копенгаген»

Статистика

«Копенгаген»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия забитых голов: 4 матча подряд

«Истанбул»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия пропущенных голов: 7 матчей подряд

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Истанбул»

С учетом текущей формы команд, «Копенгаген» выглядит более предпочтительно. Имея преимущество домашнего поля и стабильную результативность, датчане будут стремиться к победе. «Истанбул», испытывающий трудности в обороне, вероятно, сможет забить, но удержать натиск хозяев им будет непросто. Ожидается результативный матч с голами обеих команд.

Рекомендации для ставок:

Победа «Копенгагена» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Копенгагена» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Копенгагена» за 7.50.

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