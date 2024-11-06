7 ноября на стадионе «Король Бодуэн» бельгийский «Юнион» примет итальянскую «Рому» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Оба клуба находятся в поисках очков для улучшения своего положения в турнирной таблице, поэтому матч обещает быть напряженным.
«Юнион»
«Юнион» идет на 29-м месте с 1 очком после трех туров, и пока им не удалось продемонстрировать уверенную игру в турнире. В последних матчах Лиги Европы они проиграли «Мидтьюлланду» (0:1), показав проблемы в атаке и защите. Главная надежда в нападении – Мохаммед Фусейни, забивший 4 гола в 12 матчах. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила столько же. «Юнион» играет стабильно на домашнем стадионе, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей, что придаст им уверенности на своем поле.
Последние матчи «Юниона»:
- «Мехелен» 1:1 «Юнион» (Высшая лига)
- «Эйпен» 0:3 «Юнион» (Кубок Бельгии)
- «Юнион» 1:3 «Серкль Брюгге» (Высшая лига)
- «Мидтьюлланд» 1:0 «Юнион» (Лига Европы)
- «Юнион» 0:0 «Гент» (Высшая лига)
«Рома»
«Рома» также испытывает сложности, находясь на 19-м месте с 4 очками после трех туров. В последнем матче они обыграли «Динамо Киев» (1:0), но их результаты в Серии А остаются нестабильными, с крупным поражением от «Фиорентины» (1:5) и неудачами в играх против сильных соперников. Лучший бомбардир команды – Артем Довбик, который забил 6 голов в 13 матчах. В последних пяти играх «Рома» забила 5 голов и пропустила 9, что указывает на слабую защиту, особенно на выезде.
Последние матчи «Ромы»:
- «Верона» 3:2 «Рома» (Серия А)
- «Рома» 1:0 «Торино» (Серия А)
- «Фиорентина» 5:1 «Рома» (Серия А)
- «Рома» 1:0 «Динамо Киев» (Лига Европы)
- «Рома» 0:1 «Интер» (Серия А)
Личные встречи
Ранее команды не встречались на официальном уровне. Это первый матч между клубами, что добавляет интриги и может привести к осторожному началу, пока обе команды адаптируются друг к другу.
Статистика
«Юнион»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия матчей без поражений дома: 5 из 7
«Рома»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия гостевых поражений в Лиге Европы: 8 матчей подряд
Прогноз на матч «Юнион» – «Рома»
«Юнион» будет играть на домашнем стадионе, и их относительно стабильная форма дома может помочь им против неустойчивой «Ромы», особенно в защите. Однако атакующие возможности обеих команд ограничены, и учитывая проблемы «Ромы» в гостях, вероятен результат с низкой результативностью. «Рома», скорее всего, постарается сыграть осторожно, учитывая свои недавние неудачи в защите, что может привести к борьбе за контроль мяча в центре поля и минимальному числу опасных моментов.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Ничья – коэффициент 3.20
Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный итог – ничья 1:1, исходя из текущей формы обеих команд и их стремления избежать поражения.
Рекомендация: Ничья 1:1 за коэффициент 6.50
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