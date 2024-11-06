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    • Прогноз на точный счет матча «Юнион» – «Рома», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Юнион» – «Рома», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на стадионе «Король Бодуэн» бельгийский «Юнион» примет итальянскую «Рому» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Оба клуба находятся в поисках очков для улучшения своего положения в турнирной таблице, поэтому матч обещает быть напряженным.

    «Юнион»

    «Юнион» идет на 29-м месте с 1 очком после трех туров, и пока им не удалось продемонстрировать уверенную игру в турнире. В последних матчах Лиги Европы они проиграли «Мидтьюлланду» (0:1), показав проблемы в атаке и защите. Главная надежда в нападении – Мохаммед Фусейни, забивший 4 гола в 12 матчах. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила столько же. «Юнион» играет стабильно на домашнем стадионе, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей, что придаст им уверенности на своем поле.

    Последние матчи «Юниона»:

    «Рома»

    «Рома» также испытывает сложности, находясь на 19-м месте с 4 очками после трех туров. В последнем матче они обыграли «Динамо Киев» (1:0), но их результаты в Серии А остаются нестабильными, с крупным поражением от «Фиорентины» (1:5) и неудачами в играх против сильных соперников. Лучший бомбардир команды – Артем Довбик, который забил 6 голов в 13 матчах. В последних пяти играх «Рома» забила 5 голов и пропустила 9, что указывает на слабую защиту, особенно на выезде.

    Последние матчи «Ромы»:

    Личные встречи

    Ранее команды не встречались на официальном уровне. Это первый матч между клубами, что добавляет интриги и может привести к осторожному началу, пока обе команды адаптируются друг к другу.

    Статистика

    «Юнион»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия матчей без поражений дома: 5 из 7

    «Рома»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия гостевых поражений в Лиге Европы: 8 матчей подряд

    Прогноз на матч «Юнион» – «Рома»

    «Юнион» будет играть на домашнем стадионе, и их относительно стабильная форма дома может помочь им против неустойчивой «Ромы», особенно в защите. Однако атакующие возможности обеих команд ограничены, и учитывая проблемы «Ромы» в гостях, вероятен результат с низкой результативностью. «Рома», скорее всего, постарается сыграть осторожно, учитывая свои недавние неудачи в защите, что может привести к борьбе за контроль мяча в центре поля и минимальному числу опасных моментов.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Ничья – коэффициент 3.20

    Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный итог – ничья 1:1, исходя из текущей формы обеих команд и их стремления избежать поражения.

    Рекомендация: Ничья 1:1 за коэффициент 6.50

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 10:11
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