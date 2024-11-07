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  • «Юнион СЖ» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Юнион СЖ» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 19:35
Юнион СЖ
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рома
77' К. Мак Аллистер
62' Д. Манчини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К) ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Усейну Нианг
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
7
Elton Kabangu
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-3-1-2-1
49
Морис
26
Сайкс
27
Садики
28
Мачида
16
Берджесс
34
Ванхутте
5
Мак Аллистер
22
Нианг
25
Халаили
16
Фусейни
29
Иванович
3-3-3-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
17
Анхелиньо
4
Кристанте
17
Коне
28
Ле Фе
7
Пеллегрини
8
Бальданци
92
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
16
Фусейни
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
25
Халаили
13
Родригес
13
Родригес
25
Халаили
92
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
92
Эль-Шаарави
28
Ле Фе
61
Писилли
61
Писилли
28
Ле Фе
8
Бальданци
18
Соуле
18
Соуле
8
Бальданци
14
Шомуродов
9
Довбик
9
Довбик
14
Шомуродов
Остались в запасе
Юнион СЖ
Рома
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Юнион СЖ - Рома
2
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
22
14
Офсайды
2
2
Количество передач
360
506
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Ромы», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Рома»

«Юнион СЖ» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Юнион СЖ
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