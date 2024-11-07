07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Юнион СЖ
Юнион СЖ
3-3-1-2-1
49
Морис
26
Сайкс
27
Садики
28
Мачида
16
Берджесс
34
Ванхутте
5
Мак Аллистер
22
Нианг
25
Халаили
16
Фусейни
29
Иванович
3-3-3-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
17
Анхелиньо
4
Кристанте
17
Коне
28
Ле Фе
7
Пеллегрини
8
Бальданци
92
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
16
Фусейни
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
25
Халаили
13
Родригес
13
Родригес
25
Халаили
92
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
92
Эль-Шаарави
28
Ле Фе
61
Писилли
61
Писилли
28
Ле Фе
8
Бальданци
18
Соуле
18
Соуле
8
Бальданци
14
Шомуродов
9
Довбик
9
Довбик
14
Шомуродов
Остались в запасе
Юнион СЖ
Рома
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Юнион СЖ - Рома
2
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
22
14
Офсайды
2
2
Количество передач
360
506
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Ромы», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»