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    • Прогноз на точный счет матча «Спарта» – «Брест», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Спарта» – «Брест», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    6 ноября на стадионе «epet ARENA» в Праге состоится матч Лиги чемпионов, в котором «Спарта» принимает «Брест». Ожидается интересное противостояние, учитывая текущую форму и показатели команд.

    «Спарта»

    «Спарта» занимает 21-е место с 4 очками и демонстрирует нестабильную игру в защите. Команда пропускает в среднем по 2 гола за игру, что стало проблемой в Лиге чемпионов. Тем не менее, в последних пяти матчах «Спарта» забила 7 голов. Лучший бомбардир команды, Лукаш Гараслин, сыграл ключевую роль, забив 4 гола в 12 матчах. На своем поле «Спарта» постарается усилить атаку, чтобы вернуть позиции после неудач, включая недавнее поражение от «Манчестер Сити» (0:5).

    Последние матчи «Спарты»:

    «Брест»

    «Брест» набрал 7 очков и занимает 5-е место в группе, оставаясь одним из крепких соперников. Команда не проигрывает в последних трех матчах Лиги чемпионов, а также забивает в каждой игре турнира. Сильная сторона «Бреста» – стабильная защита, которая пропускает в среднем менее одного гола за матч. Лучший бомбардир команды, Ромен Дель Кастийо, забил 3 гола в 11 играх, обеспечивая важные моменты для своей команды.

    Последние матчи «Бреста»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались в официальных матчах, что добавляет интриги предстоящей игре. Обе стороны будут стремиться использовать свои сильные стороны.

    Статистика

    «Спарта»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия забитых голов: 4 матча

    «Брест»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений: 3 матча

    Прогноз на матч «Спарта» – «Брест»

    Исходя из текущей формы команд, «Брест» выглядит чуть более уверенно в обороне, тогда как у «Спарты» заметны проблемы в защите. Можно ожидать, что «Брест» удержит преимущество в защите, однако «Спарта» также может отличиться, играя на своем поле.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Бреста» с форой (0) – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным результатом выглядит ничья с минимальным количеством голов.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 10:15
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