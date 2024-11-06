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  • «Спарта» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

«Спарта» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

6 ноября 2024, 21:50
Спарта
06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 2
Завершен
Брест
90+2' В. Олатунжи
37' Э. Фернандес 80' К. Кайринен (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
(К) ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Брест
40
Марко Бизот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
95
Махди Камара
ЦП
23
Камори Думбия
АП
17
Мама Бальде
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
77
Daniel Rus
ЦФ
Брест
50
Ноа Джони
ВР
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
8
Уго Маньетти
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
4-3-1-2
1
Виндаль
41
Витик
27
Панак
33
28
Виснер
20
Лячи
6
Кайринен
10
Пешек
11
Ринеш
7
Ррахмани
33
Олатунжи
3-2-2-2-1
40
Бизот
5
Шардонне
3
Кулибали
6
Фернандес
70
Лала
21
Айдара
33
Лис-Мелу
95
Камара
17
Бальде
23
Думбия
19
Ажорк
20
Лячи
2
Сухомель
2
Сухомель
20
Лячи
6
Кайринен
7
Сольбаккен
7
Сольбаккен
6
Кайринен
11
Ринеш
18
Садилек
18
Садилек
11
Ринеш
7
Ррахмани
9
Данек
9
Данек
7
Ррахмани
10
Пешек
22
Тучи
22
Тучи
10
Пешек
6
Фернандес
8
Маньетти
8
Маньетти
6
Фернандес
95
Камара
8
Мартен
8
Мартен
95
Камара
23
Думбия
7
Салах
7
Салах
23
Думбия
17
Бальде
28
Лаж
28
Лаж
17
Бальде
Остались в запасе
Спарта
Брест
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
77
Daniel Rus
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
50
Ноа Джони
ВР
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
77
Daniel Rus
ЦФ
Остались в запасе
50
Ноа Джони
ВР
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Спарта - Брест
1
1
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
7
Офсайды
3
2
Количество передач
403
397
Сейвы
6
0
Точность передач %
71
73
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Спарта» против «Бреста», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спарта» – «Брест»

«Спарта» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брест Спарта
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