06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Спарта
Спарта
4-3-1-2
1
Виндаль
41
Витик
27
Панак
33
28
Виснер
20
Лячи
6
Кайринен
10
Пешек
11
Ринеш
7
Ррахмани
33
Олатунжи
3-2-2-2-1
40
Бизот
5
Шардонне
3
Кулибали
6
Фернандес
70
Лала
21
Айдара
33
Лис-Мелу
95
Камара
17
Бальде
23
Думбия
19
Ажорк
20
Лячи
2
Сухомель
2
Сухомель
20
Лячи
6
Кайринен
7
Сольбаккен
7
Сольбаккен
6
Кайринен
11
Ринеш
18
Садилек
18
Садилек
11
Ринеш
7
Ррахмани
9
Данек
9
Данек
7
Ррахмани
10
Пешек
22
Тучи
22
Тучи
10
Пешек
6
Фернандес
8
Маньетти
8
Маньетти
6
Фернандес
95
Камара
8
Мартен
8
Мартен
95
Камара
23
Думбия
7
Салах
7
Салах
23
Думбия
17
Бальде
28
Лаж
28
Лаж
17
Бальде
Остались в запасе
Спарта
Брест
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
77
Daniel Rus
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
50
Ноа Джони
ВР
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
77
Daniel Rus
ЦФ
Остались в запасе
50
Ноа Джони
ВР
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Спарта - Брест
1
1
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
7
Офсайды
3
2
Количество передач
403
397
Сейвы
6
0
Точность передач %
71
73
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Спарта» против «Бреста», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спарта» – «Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»