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    • Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Арсенал», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Арсенал», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    6 ноября на стадионе «Сан-Сиро» пройдет интригующий матч Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с лондонским «Арсеналом». Оба коллектива находятся в хорошей форме и делят одинаковое количество очков в турнире, что придает дополнительную интригу этой игре.

    «Интер»

    «Интер» демонстрирует отличную форму, набрав 7 очков после трех матчей в Лиге чемпионов. Подопечные Маркуса Тюрама, главного бомбардира команды с 8 голами, эффективно используют свои шансы и делают акцент на оборону, не пропуская в последних трех встречах Лиги чемпионов. В последних 5 матчах «Интер» забил 10 голов, при этом пропустив всего 4, что говорит о стабильной защите. Команда уверенно чувствует себя дома и нацелена на продолжение своей беспроигрышной серии.

    Последние матчи «Интера»:

    «Арсенал»

    Лондонский «Арсенал» также успешно стартовал в турнире, набрав 7 очков после трех туров. Кай Хавертц, лидер команды с 7 голами, обеспечивает атакующую мощь, хотя в последних матчах команда демонстрирует осторожный подход, сосредотачиваясь на обороне. «Арсенал» также не пропускает в трех играх Лиги чемпионов подряд. В последних 5 матчах лондонцы забили 6 голов и пропустили 5, показывая стабильность и дисциплину на своем половине поля.

    Последние матчи «Арсенала»:

    Личные встречи

    Команды встречались в Лиге чемпионов лишь дважды, причем оба матча прошли в 2003 году. Тогда клубы обменялись победами, однако прошло достаточно времени, чтобы нынешние составы подошли к игре с совершенно новой тактикой и подходом.

    Последние встречи:

    • «Интер» 1:5 «Арсенал»
    • «Арсенал» 0:3 «Интер»

    Статистика

    «Интер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия забитых голов: 9 матчей подряд

    «Арсенал»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия сухих матчей в Лиге чемпионов: 3 игры

    Прогноз на матч «Интер» – «Арсенал»

    Учитывая сильные оборонительные показатели обеих команд, матч может оказаться напряженным и результативность, скорее всего, будет средней. «Интер» имеет небольшое преимущество на своем поле, а «Арсенал» попытается удержать контроль и ответить атакой. Вероятен результативный исход с минимальным перевесом хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Интера» – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Интера» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Интера» за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 10:08
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