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  • «Интер» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

«Интер» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

6 ноября 2024, 21:50
Интер
06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
45+3' Х. Чалханоглу (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
3
Дармиан
6
де Врей
31
Биссек
28
Павар
16
Фраттези
7
Зелински
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
9
Тареми
10
Мартинес
4-2-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
18
Парти
23
Мерино
7
Сака
19
Троссард
7
Мартинелли
29
Хаверц
9
Тареми
32
Димарко
32
Димарко
9
Тареми
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
7
Зелински
23
Барелла
23
Барелла
7
Зелински
16
Фраттези
22
Мхитарян
22
Мхитарян
16
Фраттези
10
Мартинес
9
Тюрам
9
Тюрам
10
Мартинес
12
Тимбер
47
Зинченко
47
Зинченко
12
Тимбер
19
Троссард
18
Нванери
18
Нванери
19
Троссард
29
Хаверц
8
Эдегор
8
Эдегор
29
Хаверц
23
Мерино
9
Жезус
9
Жезус
23
Мерино
Остались в запасе
Интер
Арсенал
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Интер - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
7
21
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
13
Нарушения
12
21
Офсайды
1
1
Количество передач
324
508
Сейвы
4
0
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
11
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.19
2.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Арсенала», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Арсенал»

«Интер» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал Интер
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