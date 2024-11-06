06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
1
Зоммер
3
Дармиан
6
де Врей
31
Биссек
28
Павар
16
Фраттези
7
Зелински
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
9
Тареми
10
Мартинес
4-2-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
18
Парти
23
Мерино
7
Сака
19
Троссард
7
Мартинелли
29
Хаверц
9
Тареми
32
Димарко
32
Димарко
9
Тареми
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
7
Зелински
23
Барелла
23
Барелла
7
Зелински
16
Фраттези
22
Мхитарян
22
Мхитарян
16
Фраттези
10
Мартинес
9
Тюрам
9
Тюрам
10
Мартинес
12
Тимбер
47
Зинченко
47
Зинченко
12
Тимбер
19
Троссард
18
Нванери
18
Нванери
19
Троссард
29
Хаверц
8
Эдегор
8
Эдегор
29
Хаверц
23
Мерино
9
Жезус
9
Жезус
23
Мерино
Остались в запасе
Интер
Арсенал
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Интер - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
7
21
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
13
Нарушения
12
21
Офсайды
1
1
Количество передач
324
508
Сейвы
4
0
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
11
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.19
2.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Арсенала», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»