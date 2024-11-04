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    • Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Милан», Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Милан», Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

    5 ноября на «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» встретится с «Миланом» в четвертом туре Лиги чемпионов. Игра обещает быть напряженной, так как обе команды стремятся упрочить свои позиции в турнире.

    «Реал»

    «Реал» подходит к матчу, имея 6 очков и занимая 12 место в турнире. Лучший бомбардир команды Килиан Мбаппе, забивший 8 голов в 14 играх, продолжает впечатлять своей игрой. В последних 5 играх «Реал» забил 9 голов, однако оборона выглядит нестабильно – команда пропустила 8 голов за тот же период. Последний матч в Лиге чемпионов завершился убедительной победой над «Боруссией» Д со счетом 5:2, что показывает высокую результативность.

    Последние матчи «Реала»:

    «Милан»

    «Милан» набрал 3 очка после трех туров и занимает 25 место. Кристиан Пулишич – лидер команды по результативности с 7 голами в 13 матчах. Команда показывает неоднозначные результаты, чередуя победы и поражения. За последние 5 игр «Милан» забил 6 голов и пропустил 5, что говорит о среднем уровне атакующей и оборонительной эффективности.

    Последние матчи «Милана»:

    Личные встречи

    В очных встречах на поле «Реала» хозяева доминировали, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Последняя игра в товарищеском турнире закончилась минимальной победой «Милана» (1:0), что добавляет интригу предстоящему поединку.

    Последние встречи:

    • «Милан» 1:0 «Реал»
    • «Реал» 3:2 «Милан»
    • «Реал» 0:0 «Милан»

    Статистика

    «Реал»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия с пропущенными голами: 3 матча

    «Милан»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия с забитыми голами: 3 матча

    Прогноз на матч «Реал» – «Милан»

    Скорее всего, матч будет результативным с шансами на голы с обеих сторон. «Реал» может воспользоваться преимуществом домашнего поля и атакующим потенциалом, однако «Милан» способен организовать достойный отпор.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Реала» – коэффициент 1.60

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с преимуществом в один гол.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Реала» за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2024 10:21
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