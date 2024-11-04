5 ноября на «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» встретится с «Миланом» в четвертом туре Лиги чемпионов. Игра обещает быть напряженной, так как обе команды стремятся упрочить свои позиции в турнире.

«Реал»

«Реал» подходит к матчу, имея 6 очков и занимая 12 место в турнире. Лучший бомбардир команды Килиан Мбаппе, забивший 8 голов в 14 играх, продолжает впечатлять своей игрой. В последних 5 играх «Реал» забил 9 голов, однако оборона выглядит нестабильно – команда пропустила 8 голов за тот же период. Последний матч в Лиге чемпионов завершился убедительной победой над «Боруссией» Д со счетом 5:2, что показывает высокую результативность.

Последние матчи «Реала»:

«Милан»

«Милан» набрал 3 очка после трех туров и занимает 25 место. Кристиан Пулишич – лидер команды по результативности с 7 голами в 13 матчах. Команда показывает неоднозначные результаты, чередуя победы и поражения. За последние 5 игр «Милан» забил 6 голов и пропустил 5, что говорит о среднем уровне атакующей и оборонительной эффективности.

Последние матчи «Милана»:

Личные встречи

В очных встречах на поле «Реала» хозяева доминировали, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Последняя игра в товарищеском турнире закончилась минимальной победой «Милана» (1:0), что добавляет интригу предстоящему поединку.

Последние встречи:

«Милан» 1:0 «Реал»

«Реал» 3:2 «Милан»

«Реал» 0:0 «Милан»

Статистика

«Реал»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия с пропущенными голами: 3 матча

«Милан»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия с забитыми голами: 3 матча

Прогноз на матч «Реал» – «Милан»

Скорее всего, матч будет результативным с шансами на голы с обеих сторон. «Реал» может воспользоваться преимуществом домашнего поля и атакующим потенциалом, однако «Милан» способен организовать достойный отпор.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Реала» – коэффициент 1.60

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с преимуществом в один гол.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Реала» за 8.00.

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