5 ноября на «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» встретится с «Миланом» в четвертом туре Лиги чемпионов. Игра обещает быть напряженной, так как обе команды стремятся упрочить свои позиции в турнире.
«Реал»
«Реал» подходит к матчу, имея 6 очков и занимая 12 место в турнире. Лучший бомбардир команды Килиан Мбаппе, забивший 8 голов в 14 играх, продолжает впечатлять своей игрой. В последних 5 играх «Реал» забил 9 голов, однако оборона выглядит нестабильно – команда пропустила 8 голов за тот же период. Последний матч в Лиге чемпионов завершился убедительной победой над «Боруссией» Д со счетом 5:2, что показывает высокую результативность.
Последние матчи «Реала»:
- «Реал» 0:4 «Барселона»
- «Реал» 5:2 «Боруссия» Д
- «Сельта» 1:2 «Реал»
- «Реал» 2:0 «Вильярреал»
- «Лилль» 1:0 «Реал»
«Милан»
«Милан» набрал 3 очка после трех туров и занимает 25 место. Кристиан Пулишич – лидер команды по результативности с 7 голами в 13 матчах. Команда показывает неоднозначные результаты, чередуя победы и поражения. За последние 5 игр «Милан» забил 6 голов и пропустил 5, что говорит о среднем уровне атакующей и оборонительной эффективности.
Последние матчи «Милана»:
- «Монца» 0:1 «Милан»
- «Милан» 0:2 «Наполи»
- «Милан» 3:1 «Брюгге»
- «Милан» 1:0 «Удинезе»
- «Фиорентина» 2:1 «Милан»
Личные встречи
В очных встречах на поле «Реала» хозяева доминировали, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Последняя игра в товарищеском турнире закончилась минимальной победой «Милана» (1:0), что добавляет интригу предстоящему поединку.
Последние встречи:
- «Милан» 1:0 «Реал»
- «Реал» 3:2 «Милан»
- «Реал» 0:0 «Милан»
Статистика
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия с пропущенными голами: 3 матча
«Милан»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия с забитыми голами: 3 матча
Прогноз на матч «Реал» – «Милан»
Скорее всего, матч будет результативным с шансами на голы с обеих сторон. «Реал» может воспользоваться преимуществом домашнего поля и атакующим потенциалом, однако «Милан» способен организовать достойный отпор.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Победа «Реала» – коэффициент 1.60
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с преимуществом в один гол.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Реала» за 8.00.
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