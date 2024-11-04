5 ноября на «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Байер» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Обе команды ведут борьбу за выход в плей-офф и демонстрируют отличную форму, что обещает зрелищный матч.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» набрал 9 очков после трех туров и занимает второе место в группе. Команда одержала победу в последнем матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (1:0), демонстрируя устойчивость в обороне. Мохамед Салах является главным оружием в атаке, забив 9 голов в 15 матчах текущего сезона. «Ливерпуль» выиграл три последних игры в Лиге чемпионов и сохраняет высокую результативность, забивая в среднем 2.00 гола за игру за последние пять матчей. В защите, однако, есть уязвимости – команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Последние матчи «Ливерпуля»:

«Байер»

«Байер» набрал 7 очков после трех туров и занимает шестое место в группе. Команда сыграла вничью с «Брестом» в последнем матче (1:1), продемонстрировав стойкость и умение бороться на выезде. Виктор Бонифасе, лучший бомбардир клуба, забил 8 голов в 13 матчах и представляет серьезную угрозу для обороны соперников. «Байер» не проигрывает в последних 11 матчах, что подтверждает их отличную форму и мотивацию. Средняя результативность команды составляет 1.60 гола за игру за последние пять матчей.

Последние матчи «Байера»:

Личные встречи

В истории очных встреч «Ливерпуль» имеет преимущество, победив «Байер» в трех из пяти последних матчей. Последняя встреча в Лиге чемпионов в 2005 году завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:1.

Статистика

«Ливерпуль»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20

Серия побед в Лиге чемпионов: 3 матча

Голы в последних 5 матчах: 10

«Байер»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80

Непобежденная серия: 11 матчей

Голы в последних 5 матчах: 8

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Байер»

Матч обещает быть интенсивным и результативным, учитывая атакующий стиль обеих команд. «Ливерпуль» будет использовать преимущество домашнего поля, а «Байер» постарается воспользоваться своими контратаками. Ожидается напряженная борьба с шансами на голы с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 8.50.

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