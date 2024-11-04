5 ноября на «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Байер» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Обе команды ведут борьбу за выход в плей-офф и демонстрируют отличную форму, что обещает зрелищный матч.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» набрал 9 очков после трех туров и занимает второе место в группе. Команда одержала победу в последнем матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (1:0), демонстрируя устойчивость в обороне. Мохамед Салах является главным оружием в атаке, забив 9 голов в 15 матчах текущего сезона. «Ливерпуль» выиграл три последних игры в Лиге чемпионов и сохраняет высокую результативность, забивая в среднем 2.00 гола за игру за последние пять матчей. В защите, однако, есть уязвимости – команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
Последние матчи «Ливерпуля»:
- «Ливерпуль» 2:1 «Брайтон» (Премьер-лига)
- «Брайтон» 2:3 «Ливерпуль» (Кубок лиги)
- «Арсенал» 2:2 «Ливерпуль» (Премьер-лига)
- «РБ Лейпциг» 0:1 «Ливерпуль» (Лига чемпионов)
- «Ливерпуль» 2:1 «Челси» (Премьер-лига)
«Байер»
«Байер» набрал 7 очков после трех туров и занимает шестое место в группе. Команда сыграла вничью с «Брестом» в последнем матче (1:1), продемонстрировав стойкость и умение бороться на выезде. Виктор Бонифасе, лучший бомбардир клуба, забил 8 голов в 13 матчах и представляет серьезную угрозу для обороны соперников. «Байер» не проигрывает в последних 11 матчах, что подтверждает их отличную форму и мотивацию. Средняя результативность команды составляет 1.60 гола за игру за последние пять матчей.
Последние матчи «Байера»:
- «Байер» 0:0 «Штутгарт» (Бундеслига)
- «Байер» 3:0 «Эльферсберг» (Кубок)
- «Вердер» 2:2 «Байер» (Бундеслига)
- «Брест» 1:1 «Байер» (Лига чемпионов)
- «Байер» 2:1 «Айнтрахт Ф» (Бундеслига)
Личные встречи
В истории очных встреч «Ливерпуль» имеет преимущество, победив «Байер» в трех из пяти последних матчей. Последняя встреча в Лиге чемпионов в 2005 году завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:1.
Статистика
«Ливерпуль»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
- Серия побед в Лиге чемпионов: 3 матча
- Голы в последних 5 матчах: 10
«Байер»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
- Непобежденная серия: 11 матчей
- Голы в последних 5 матчах: 8
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Байер»
Матч обещает быть интенсивным и результативным, учитывая атакующий стиль обеих команд. «Ливерпуль» будет использовать преимущество домашнего поля, а «Байер» постарается воспользоваться своими контратаками. Ожидается напряженная борьба с шансами на голы с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 8.50.
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