Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Байер», Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Байер», Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

    5 ноября на «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Байер» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Обе команды ведут борьбу за выход в плей-офф и демонстрируют отличную форму, что обещает зрелищный матч.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» набрал 9 очков после трех туров и занимает второе место в группе. Команда одержала победу в последнем матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (1:0), демонстрируя устойчивость в обороне. Мохамед Салах является главным оружием в атаке, забив 9 голов в 15 матчах текущего сезона. «Ливерпуль» выиграл три последних игры в Лиге чемпионов и сохраняет высокую результативность, забивая в среднем 2.00 гола за игру за последние пять матчей. В защите, однако, есть уязвимости – команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

    Последние матчи «Ливерпуля»:

    • «Ливерпуль» 2:1 «Брайтон» (Премьер-лига)
    • «Брайтон» 2:3 «Ливерпуль» (Кубок лиги)
    • «Арсенал» 2:2 «Ливерпуль» (Премьер-лига)
    • «РБ Лейпциг» 0:1 «Ливерпуль» (Лига чемпионов)
    • «Ливерпуль» 2:1 «Челси» (Премьер-лига)

    «Байер»

    «Байер» набрал 7 очков после трех туров и занимает шестое место в группе. Команда сыграла вничью с «Брестом» в последнем матче (1:1), продемонстрировав стойкость и умение бороться на выезде. Виктор Бонифасе, лучший бомбардир клуба, забил 8 голов в 13 матчах и представляет серьезную угрозу для обороны соперников. «Байер» не проигрывает в последних 11 матчах, что подтверждает их отличную форму и мотивацию. Средняя результативность команды составляет 1.60 гола за игру за последние пять матчей.

    Последние матчи «Байера»:

    Личные встречи

    В истории очных встреч «Ливерпуль» имеет преимущество, победив «Байер» в трех из пяти последних матчей. Последняя встреча в Лиге чемпионов в 2005 году завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:1.

    Статистика

    «Ливерпуль»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Серия побед в Лиге чемпионов: 3 матча
    • Голы в последних 5 матчах: 10

    «Байер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
    • Непобежденная серия: 11 матчей
    • Голы в последних 5 матчах: 8

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Байер»

    Матч обещает быть интенсивным и результативным, учитывая атакующий стиль обеих команд. «Ливерпуль» будет использовать преимущество домашнего поля, а «Байер» постарается воспользоваться своими контратаками. Ожидается напряженная борьба с шансами на голы с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 8.50.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    Слот рассказал, что «Ливерпуль» пошел на риск в матче с «Байером»
    Хаби Алонсо объяснил разгром «Байера» от «Ливерпуля» 1
    «Ливерпуль» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2024 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 