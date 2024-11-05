Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

«Ливерпуль» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

5 ноября 2024, 21:50
Ливерпуль
05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
4 : 0
Завершен
Байер
61' Л. Диас 63' К. Гакпо 83' Л. Диас 90+2' Л. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-3-3
1
Келлехер
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
14
Диас
18
Гакпо
10
Салах
3-3-2-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
24
Гарсия
25
Паласиос
7
Вирц
22
Бонифаци
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
16
Конате
4
Куанса
4
Куанса
16
Конате
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Джонс
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
24
Гарсия
8
Андрих
8
Андрих
24
Гарсия
22
Гримальдо
23
Телла
23
Телла
22
Гримальдо
25
Паласиос
7
Хофманн
7
Хофманн
25
Паласиос
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
Остались в запасе
Ливерпуль
Байер
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
40
Франсис Оньека
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
40
Франсис Оньека
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Ливерпуль - Байер
2
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
15
10
Офсайды
0
1
Количество передач
470
526
Сейвы
4
4
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
4.13
0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Байера», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Байер»

«Ливерпуль» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Байер Ливерпуль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+