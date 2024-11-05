05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-3-3
1
Келлехер
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
14
Диас
18
Гакпо
10
Салах
3-3-2-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
24
Гарсия
25
Паласиос
7
Вирц
22
Бонифаци
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
16
Конате
4
Куанса
4
Куанса
16
Конате
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Джонс
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
24
Гарсия
8
Андрих
8
Андрих
24
Гарсия
22
Гримальдо
23
Телла
23
Телла
22
Гримальдо
25
Паласиос
7
Хофманн
7
Хофманн
25
Паласиос
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
Остались в запасе
Ливерпуль
Байер
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
40
Франсис Оньека
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
40
Франсис Оньека
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Ливерпуль - Байер
2
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
15
10
Офсайды
0
1
Количество передач
470
526
Сейвы
4
4
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
4.13
0.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Байера», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»