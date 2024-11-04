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    • Прогноз на точный счет матча ПСВ – «Жирона», Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча ПСВ – «Жирона», Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

    5 ноября на «Филипс Стадион» в Эйндховене ПСВ примет «Жирону» в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнире, и встреча обещает быть яркой и результативной.

    ПСВ

    ПСВ занимает 28-е место в турнире с 2 очками после трeх туров. Команда не выигрывает в четырeх последних матчах Лиги чемпионов, но стабильно забивает, показывая хороший атакующий потенциал. Лучший бомбардир команды, Люк де Йонг, забил 8 голов в 14 матчах текущего сезона. В последних пяти играх «ПСВ» забил 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и пропустил 6 (в среднем 1.20 за игру). За счeт домашнего поля и атакующей мощи «ПСВ» будет стремиться навязать сопернику свою игру.

    Последние матчи «ПСВ»:

    «Жирона»

    «Жирона» занимает 24-е место с 3 очками после трeх туров и смогла одержать победу над «Слованом Братислава» со счeтом 2:0 в последнем туре Лиги чемпионов. Команда активно забивает: в последних пяти матчах было забито 10 голов (в среднем 2.00 за игру). Однако оборона часто допускает ошибки: в этих матчах «Жирона» пропустила 5 голов. Лучший бомбардир команды, Кристиан Стуани, забил 4 гола в 11 играх, показывая стабильную форму.

    Последние матчи «Жироны»:

    Личные встречи

    У команд нет предыдущих личных встреч, что добавляет матчу элемент непредсказуемости. Обе команды будут стремиться использовать свои сильные стороны в атаке, чтобы добиться успеха в дебютной встрече.

    Статистика

    ПСВ

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 18 матчей подряд

    «Жирона»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия забитых голов: 7 матчей подряд

    Прогноз на матч ПСВ – «Жирона»

    Матч обещает быть результативным благодаря атакующему стилю обеих команд. Ожидается, что хозяева будут активно играть на своeм поле, стремясь взять три очка, но «Жирона» также имеет шансы на голы благодаря своей атаке. Вероятность обмена голами высока.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа ПСВ – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу ПСВ за коэффициент 12.00.

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    ПСВ – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2024 09:52
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