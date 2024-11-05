05.11.2024, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
ПСВ
ПСВ
3-2-1-3-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
17
Жуниор
2
Карсдорп
70
Ланг
20
Тил
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
3-2-3-1-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
3
Гутьеррес
5
Лопес
37
Крейчи
16
Клуа
21
Эррера
6
ван де Бек
17
Хиль
28
Миовски
32
Дамс
22
Оппегард
22
Оппегард
32
Дамс
2
Карсдорп
34
Сайбари
34
Сайбари
2
Карсдорп
20
Тил
11
Бабади
11
Бабади
20
Тил
70
Ланг
24
Дриух
24
Дриух
70
Ланг
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
6
ван де Бек
6
Хуанпе
6
Хуанпе
6
ван де Бек
21
Эррера
21
Ромеу
21
Ромеу
21
Эррера
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
Остались в запасе
ПСВ
Жирона
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
37
Ричард Ледесма
АП
Главный тренер
Петер Бош
13
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
30
Enric Garcia
ЦП
21
Джастин Гарсия
ЛВ
10
Min-su Kim
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
37
Ричард Ледесма
АП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
30
Enric Garcia
ЦП
21
Джастин Гарсия
ЛВ
10
Min-su Kim
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча ПСВ - Жирона
4
1
4
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
10
Офсайды
1
2
Количество передач
570
347
Сейвы
3
9
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.76
Смотреть прямую трансляцию матча ПСВ против «Жироны», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСВ – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»