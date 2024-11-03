В воскресенье, 3 ноября 2024 года в 17:00 по мск состоится матч 17-го тура Первой лиги между «Чайкой» и «Тюменью».

«Чайка»

Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 22 очками после 16 матчей. На счету команды 5 побед, 7 ничьих и 4 поражения с общей разницей голов 0 (20 забито, 20 пропущено). Последние три матча:

30.10.24 «Шинник» – «Чайка» 0:0 (по пенальти победили песчанокопцы);

27.10.24 «Алания Владикавказ» – «Чайка» 2:3;

21.10.24 «Чайка» – «Арсенал Тула» 2:2.

«Тюмень»

«Тюмень» на данный момент замыкает турнирную таблицу на 18-й позиции с 9 очками после 16 матчей. Команда имеет 2 победы, 3 ничьи и 11 поражений с разницей голов -12 (13 забито, 25 пропущено). Последние три матча:

Прогноз на матч «Чайка» – «Тюмень»

«Чайка» довольно уверенно выступает дома, ну а «Тюмень» демонстрирует нестабильные результаты. Песченокопцы в последних пяти домашних встречах потерпели только 1 поражение, и 1 раз сыграли вничью. Подстрахуемся и поставим на победу «Чайки» или ничью за 1.28.

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