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  • «Чайка» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Чайка» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 15:50
Чайка
03.11.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Тюмень
20' Д. Янов 26' А. Хохлачев 87' А. Хохлачев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Штепа
61
Ужгин
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
2
Пелих
10
Зарыпбеков
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
7
Хохлачев
19
Руденко
4-2-2-2
1
Гошев
72
Бем
44
Калугин
30
Шавлохов
36
Воропаев
90
Мокаев
4
Кленкин
32
Кулишев
31
Ткачук
24
Коротаев
11
Карпов
4
Ибрагимов
2
Нестеров
2
Нестеров
4
Ибрагимов
13
Янов
9
Козаченко
9
Козаченко
13
Янов
61
Ужгин
11
Николаев
11
Николаев
61
Ужгин
4
Кленкин
8
Талалай
8
Талалай
4
Кленкин
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
31
Ткачук
22
Косарев
22
Косарев
31
Ткачук
Остались в запасе
Чайка
Тюмень
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Чайка - Тюмень
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Тюмени», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка»«Тюмень»

«Чайка» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень Чайка
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