03.11.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 17 тур
Россия. Первая лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
4-1-2-1-2
1
Штепа
61
Ужгин
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
2
Пелих
10
Зарыпбеков
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
7
Хохлачев
19
Руденко
4-2-2-2
1
Гошев
72
Бем
44
Калугин
30
Шавлохов
36
Воропаев
90
Мокаев
4
Кленкин
32
Кулишев
31
Ткачук
24
Коротаев
11
Карпов
4
Ибрагимов
2
Нестеров
2
Нестеров
4
Ибрагимов
13
Янов
9
Козаченко
9
Козаченко
13
Янов
61
Ужгин
11
Николаев
11
Николаев
61
Ужгин
4
Кленкин
8
Талалай
8
Талалай
4
Кленкин
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
31
Ткачук
22
Косарев
22
Косарев
31
Ткачук
Остались в запасе
Чайка
Тюмень
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Чайка - Тюмень
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Тюмени», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»