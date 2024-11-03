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    • «Сочи» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 17-го тура российской Первой лиги, 3 ноября 2024 года

    «Сочи» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 17-го тура российской Первой лиги, 3 ноября 2024 года

    3 ноября 2024 года в 17:00 по московскому времени пройдет матч 17-го тура Первой лиги между «Сочи» и «Нефтехимиком». Команды встречались всего один раз, в товарищеской игре, которую «Сочи» выиграл со счетом 3:0.

    «Сочи»

    Сочинцы занимают 5-е место в турнирной таблице с 24 очками после 16 матчей. У команды 6 побед, 6 ничьих и 4 поражения, разница голов составляет +8 (24 забито, 16 пропущено). Последние три матча:

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» идет на 9-м месте с 22 очками после 16 матчей. У команды 5 побед, 7 ничьих и 4 поражения, разница голов -1 (12 забито, 13 пропущено). Последние три матча:

    Прогноз на матч «Сочи» – «Нефтехимик»

    Обе команды часто играют вничью, но «Сочи» считается фаворитом благодаря преимуществу домашнего поля и номинально более высокого класса. К тому же, подопечные Роберто Морено довольно редко проигрывают. Поставим на победу «Сочи» за 1.58.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 09:57
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