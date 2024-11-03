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  • «Сочи» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Сочи» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 15:50
Сочи
03.11.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Нефтехимик
26' П. Маслов 61' П. Мелешин 90+1' И. Сааведра
1' К. Шильцов 45+1' М. Петров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
7
Султан Джамилов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
3-4-2-1
35
Дегтев
22
Кожемякин
39
Маслов
91
Суслов
17
Макарчук
14
Сааведра
5
Кравцов
28
Магаль
14
Крамарич
59
Барт
11
Мелешин
4-1-3-1-1
66
Янович
17
Валиахметов
65
Толстопятов
3
Сагуткин
24
Кахидзе
5
Морозов
25
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
7
Шильцов
7
Джамилов
22
Кожемякин
4
Литвинов
4
Литвинов
22
Кожемякин
14
Крамарич
7
Сафронов
7
Сафронов
14
Крамарич
11
Мелешин
11
Шушеначев
11
Шушеначев
11
Мелешин
39
Маслов
77
Писарский
77
Писарский
39
Маслов
99
Емельянов
16
Денисов
16
Денисов
99
Емельянов
7
Шильцов
9
Першин
9
Першин
7
Шильцов
73
Петров
11
Магомедов
11
Магомедов
73
Петров
7
Джамилов
9
Алиев
9
Алиев
7
Джамилов
Остались в запасе
Сочи
Нефтехимик
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Сочи - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Нефтехимика», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Нефтехимик»

«Сочи» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Нефтехимик Сочи
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