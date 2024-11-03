03.11.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 17 тур
Россия. Первая лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
3-4-2-1
35
Дегтев
22
Кожемякин
39
Маслов
91
Суслов
17
Макарчук
14
Сааведра
5
Кравцов
28
Магаль
14
Крамарич
59
Барт
11
Мелешин
4-1-3-1-1
66
Янович
17
Валиахметов
65
Толстопятов
3
Сагуткин
24
Кахидзе
5
Морозов
25
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
7
Шильцов
7
Джамилов
22
Кожемякин
4
Литвинов
4
Литвинов
22
Кожемякин
14
Крамарич
7
Сафронов
7
Сафронов
14
Крамарич
11
Мелешин
11
Шушеначев
11
Шушеначев
11
Мелешин
39
Маслов
77
Писарский
77
Писарский
39
Маслов
99
Емельянов
16
Денисов
16
Денисов
99
Емельянов
7
Шильцов
9
Першин
9
Першин
7
Шильцов
73
Петров
11
Магомедов
11
Магомедов
73
Петров
7
Джамилов
9
Алиев
9
Алиев
7
Джамилов
Остались в запасе
Сочи
Нефтехимик
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Сочи - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Нефтехимика», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Нефтехимик»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»