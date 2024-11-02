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    • Прогноз на точный счет матча «Торино» – «Фиорентина», Серия А, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Торино» – «Фиорентина», Серия А, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Олимпико ди Торино» пройдет интересный поединок между «Торино» и «Фиорентиной» в рамках 11-го тура Серии А. Обе команды намерены бороться за важные очки в турнирной таблице.

    «Торино»

    «Торино» занимает 9-е место с 14 очками и имеет неустойчивую форму. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей, но также пропускает в 6 из этих встреч. Дуван Сапата, лучший бомбардир команды с 4 голами в 9 матчах, остается ключевым игроком в атаке. В последних пяти матчах «Торино» показал не лучшую игру в обороне, пропустив 10 голов, что говорит о проблемах с защитой.

    Последние матчи «Торино»:

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» идет на 4-м месте с 19 очками и находится в отличной форме, побеждая в последних четырех матчах. Мойзе Кин, забивший 7 голов в 12 играх, остается главным оружием команды в нападении. За последние пять игр «Фиорентина» забила 18 голов, что демонстрирует еe высокий атакующий потенциал. При этом команда пропустила всего 4 мяча, что подчеркивает надeжность обороны.

    Последние матчи «Фиорентины»:

    Личные встречи

    «Торино» традиционно непросто играть с «Фиорентиной», особенно дома, где команда не проигрывает в последних пяти встречах. Последний матч завершился нулевой ничьей. История встреч часто показывает упорные противостояния с минимальным перевесом в одну из сторон.

    Последние встречи:

    • «Торино» 0:0 «Фиорентина»
    • «Фиорентина» 1:0 «Торино»
    • «Торино» 1:1 «Фиорентина»

    Статистика

    «Торино»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «Фиорентина»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 18
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия побед: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Торино» – «Фиорентина»

    «Фиорентина» на данный момент выглядит более сильной командой, как по качеству атаки, так и по надeжности обороны. «Торино» будет стараться использовать фактор домашнего поля, но преимущество гостей очевидно.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Фиорентины» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Фиорентины» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Вероятно, игра будет напряженной, но результативной с преимуществом гостей.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Фиорентины» за 8.50.

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    «Торино» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 10:53
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