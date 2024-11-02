3 ноября на стадионе «Олимпико ди Торино» пройдет интересный поединок между «Торино» и «Фиорентиной» в рамках 11-го тура Серии А. Обе команды намерены бороться за важные очки в турнирной таблице.

«Торино»

«Торино» занимает 9-е место с 14 очками и имеет неустойчивую форму. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей, но также пропускает в 6 из этих встреч. Дуван Сапата, лучший бомбардир команды с 4 голами в 9 матчах, остается ключевым игроком в атаке. В последних пяти матчах «Торино» показал не лучшую игру в обороне, пропустив 10 голов, что говорит о проблемах с защитой.

Последние матчи «Торино»:

«Фиорентина» идет на 4-м месте с 19 очками и находится в отличной форме, побеждая в последних четырех матчах. Мойзе Кин, забивший 7 голов в 12 играх, остается главным оружием команды в нападении. За последние пять игр «Фиорентина» забила 18 голов, что демонстрирует еe высокий атакующий потенциал. При этом команда пропустила всего 4 мяча, что подчеркивает надeжность обороны.

Последние матчи «Фиорентины»:

Личные встречи

«Торино» традиционно непросто играть с «Фиорентиной», особенно дома, где команда не проигрывает в последних пяти встречах. Последний матч завершился нулевой ничьей. История встреч часто показывает упорные противостояния с минимальным перевесом в одну из сторон.

Последние встречи:

«Торино» 0:0 «Фиорентина»

«Фиорентина» 1:0 «Торино»

«Торино» 1:1 «Фиорентина»

Статистика

«Торино»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

«Фиорентина»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 18

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия побед: 4 матча подряд

Прогноз на матч «Торино» – «Фиорентина»

«Фиорентина» на данный момент выглядит более сильной командой, как по качеству атаки, так и по надeжности обороны. «Торино» будет стараться использовать фактор домашнего поля, но преимущество гостей очевидно.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фиорентины» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Фиорентины» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Вероятно, игра будет напряженной, но результативной с преимуществом гостей.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Фиорентины» за 8.50.