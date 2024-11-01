2 ноября на стадионе «U-Power Stadium» состоится встреча «Монцы» и «Милана» в рамках 11-го тура Серии А. Обе команды жаждут очков: «Милан» пытается закрепиться в верхней части таблицы, а «Монца» стремится выбраться из зоны вылета.
«Монца»
«Монца» сейчас на 17-й строчке с 8 очками. У команды сложный период, особенно в домашних матчах, где она не может одержать победу уже 9 игр. В последних 5 встречах «Монца» забила 6 голов, показав при этом нестабильную защиту, пропустив 7 раз. Лучший бомбардир команды Дани Мота с четырьмя голами продолжает быть основной ударной силой, но его усилий не всегда хватает для стабильного результата.
Последние матчи «Монцы»:
- «Аталанта» 2:0 «Монца»
- «Монца» 2:2 «Венеция»
- «Верона» 0:3 «Монца»
- «Монца» 1:1 «Рома»
- «Наполи» 2:0 «Монца»
«Милан»
«Милан» расположился на 8-й позиции, набрав 14 очков. Несмотря на амбициозные цели, команда сталкивается с некоторыми трудностями, что видно из последних результатов, особенно в обороне. Лучший бомбардир команды, Кристиан Пулишич, забил 7 голов и демонстрирует отличную форму. В последних 5 играх «Милан» забил 5 мячей, но также пропустил 6 раз, что подчеркивает проблемы в защите.
Последние матчи «Милана»:
- «Милан» 0:2 «Наполи»
- «Милан» 3:1 «Брюгге»
- «Милан» 1:0 «Удинезе»
- «Фиорентина» 2:1 «Милан»
- «Байер» 1:0 «Милан»
Личные встречи
«Милан» имеет преимущество над «Монцой» в очных встречах, выиграв 6 из последних 8 матчей. В большинстве матчей «Милан» уверенно забивал, что может повториться и на этот раз, учитывая текущую форму команд.
Последние встречи:
- «Милан» 3:1 «Монца» (Trofeo Silvio Berlusconi)
- «Монца» 4:2 «Милан» (Серия А)
- «Милан» 3:0 «Монца» (Серия А)
Статистика
«Монца»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Без побед в домашних матчах: 9 игр
«Милан»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Стабильная серия голов в матчах с «Монцей»: 9 последних встреч с голами
Прогноз на матч «Монца» – «Милан»
«Милан» выглядит более уверенно, несмотря на трудности, и имеет все шансы одержать победу. «Монца» может побороться и создать угрозу воротам соперника, но «Милан» вероятнее всего одержит победу с небольшим перевесом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Милана» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Милана» за 6.50