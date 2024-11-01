Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Монца» – «Милан», Серия А, 02 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Монца» – «Милан», Серия А, 02 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «U-Power Stadium» состоится встреча «Монцы» и «Милана» в рамках 11-го тура Серии А. Обе команды жаждут очков: «Милан» пытается закрепиться в верхней части таблицы, а «Монца» стремится выбраться из зоны вылета.

    «Монца»

    «Монца» сейчас на 17-й строчке с 8 очками. У команды сложный период, особенно в домашних матчах, где она не может одержать победу уже 9 игр. В последних 5 встречах «Монца» забила 6 голов, показав при этом нестабильную защиту, пропустив 7 раз. Лучший бомбардир команды Дани Мота с четырьмя голами продолжает быть основной ударной силой, но его усилий не всегда хватает для стабильного результата.

    Последние матчи «Монцы»:

    «Милан»

    «Милан» расположился на 8-й позиции, набрав 14 очков. Несмотря на амбициозные цели, команда сталкивается с некоторыми трудностями, что видно из последних результатов, особенно в обороне. Лучший бомбардир команды, Кристиан Пулишич, забил 7 голов и демонстрирует отличную форму. В последних 5 играх «Милан» забил 5 мячей, но также пропустил 6 раз, что подчеркивает проблемы в защите.

    Последние матчи «Милана»:

    Личные встречи

    «Милан» имеет преимущество над «Монцой» в очных встречах, выиграв 6 из последних 8 матчей. В большинстве матчей «Милан» уверенно забивал, что может повториться и на этот раз, учитывая текущую форму команд.

    Последние встречи:

    • «Милан» 3:1 «Монца» (Trofeo Silvio Berlusconi)
    • «Монца» 4:2 «Милан» (Серия А)
    • «Милан» 3:0 «Монца» (Серия А)

    Статистика

    «Монца»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Без побед в домашних матчах: 9 игр

    «Милан»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Стабильная серия голов в матчах с «Монцей»: 9 последних встреч с голами

    Прогноз на матч «Монца» – «Милан»

    «Милан» выглядит более уверенно, несмотря на трудности, и имеет все шансы одержать победу. «Монца» может побороться и создать угрозу воротам соперника, но «Милан» вероятнее всего одержит победу с небольшим перевесом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Милана» – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Милана» за 6.50

    Новости по теме
    Серия А. «Милан» победил «Монцу» (1:0) перед матчем с «Реалом»
    «Монца» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 