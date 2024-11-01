2 ноября на стадионе «U-Power Stadium» состоится встреча «Монцы» и «Милана» в рамках 11-го тура Серии А. Обе команды жаждут очков: «Милан» пытается закрепиться в верхней части таблицы, а «Монца» стремится выбраться из зоны вылета.

«Монца»

«Монца» сейчас на 17-й строчке с 8 очками. У команды сложный период, особенно в домашних матчах, где она не может одержать победу уже 9 игр. В последних 5 встречах «Монца» забила 6 голов, показав при этом нестабильную защиту, пропустив 7 раз. Лучший бомбардир команды Дани Мота с четырьмя голами продолжает быть основной ударной силой, но его усилий не всегда хватает для стабильного результата.

Последние матчи «Монцы»:

«Милан»

«Милан» расположился на 8-й позиции, набрав 14 очков. Несмотря на амбициозные цели, команда сталкивается с некоторыми трудностями, что видно из последних результатов, особенно в обороне. Лучший бомбардир команды, Кристиан Пулишич, забил 7 голов и демонстрирует отличную форму. В последних 5 играх «Милан» забил 5 мячей, но также пропустил 6 раз, что подчеркивает проблемы в защите.

Последние матчи «Милана»:

Личные встречи

«Милан» имеет преимущество над «Монцой» в очных встречах, выиграв 6 из последних 8 матчей. В большинстве матчей «Милан» уверенно забивал, что может повториться и на этот раз, учитывая текущую форму команд.

Последние встречи:

«Милан» 3:1 «Монца» (Trofeo Silvio Berlusconi)

«Монца» 4:2 «Милан» (Серия А)

«Милан» 3:0 «Монца» (Серия А)

Статистика

«Монца»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Без побед в домашних матчах: 9 игр

«Милан»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Стабильная серия голов в матчах с «Монцей»: 9 последних встреч с голами

Прогноз на матч «Монца» – «Милан»

«Милан» выглядит более уверенно, несмотря на трудности, и имеет все шансы одержать победу. «Монца» может побороться и создать угрозу воротам соперника, но «Милан» вероятнее всего одержит победу с небольшим перевесом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Милана» – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Милана» за 6.50