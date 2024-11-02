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  • «Монца» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Монца» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 21:35
Монца
02.11.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Милан
43' Т. Рейндерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
(К) ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
13
Педру Перейра
ПВ
47
Дани Мота
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Маттео Пессина
АП
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-2-2-2
80
Турати
77
Кирьякопулос
4
Мари
2
Карбони
4
Иццо
38
Бондо
42
Бьянко
70
Мальдини
13
Перейра
11
Джурич
47
Мота
4-2-2-2
16
Меньян
42
Терраччано
12
Тиав
31
Павлович
19
Эрнандес
24
Фофана
14
Рейндерс
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Мората
19
Окафор
13
Перейра
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
13
Перейра
38
Бондо
10
Валоти
10
Валоти
38
Бондо
47
Мота
19
Виньято
19
Виньято
47
Мота
2
Карбони
10
Капрари
10
Капрари
2
Карбони
11
Джурич
24
Марич
24
Марич
11
Джурич
42
Терраччано
2
Калабрия
2
Калабрия
42
Терраччано
21
Чуквуэзе
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Чуквуэзе
19
Окафор
27
Леау
27
Леау
19
Окафор
11
Пулишич
80
Муса
80
Муса
11
Пулишич
Остались в запасе
Монца
Милан
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
7
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Главный тренер
Алессандро Неста
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
7
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Монца - Милан
2
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
18
15
Офсайды
2
1
Количество передач
357
471
Сейвы
6
2
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.12
2.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Милана», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Милан»

«Монца» – «Милан» смотреть онлайн 2 ноября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Монца
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