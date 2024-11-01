Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Саутгемптон» – «Эвертон», Премьер-лига, 02 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Саутгемптон» – «Эвертон», Премьер-лига, 02 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Сити Граунд» состоится встреча «Саутгемптона» и «Эвертона» в рамках 10-го тура Премьер-лиги. Оба коллектива стремятся выбраться из сложных позиций, и каждая команда надеется на очки в этой непростой встрече.

    «Саутгемптон»

    Находясь в нижней части таблицы, «Саутгемптон» переживает непростой сезон, занимая 20-е место с единственным очком. Команда проигрывает четыре игры подряд в Премьер-лиге и продолжает испытывать проблемы в защите, пропуская в 12 матчах подряд. Нападающий Кэмерон Арчер, забивший 4 гола, стал светлым пятном в атаке, но его усилий пока не хватает, чтобы команда стабильно набирала очки. На домашнем поле «Саутгемптон» будет нацелен прервать эту неудачную серию, и в его пользу говорит поддержка болельщиков.

    Последние матчи «Саутгемптона»:

    «Эвертон»

    «Эвертон», находящийся на 16-й строчке, проявляет признаки улучшения, не проигрывая уже пять матчей подряд. Дуайт Макнил с 4 забитыми мячами продолжает оставаться одним из лидеров атак «Эвертона». Оборона команды также стала более организованной, пропуская всего 0.6 гола за игру в последних пяти матчах. «Эвертон» попытается закрепить свои позиции в середине таблицы, хотя игра на выезде может стать испытанием.

    Последние матчи «Эвертона»:

    Личные встречи

    История личных встреч между «Саутгемптоном» и «Эвертоном» показывает, что обе команды нередко обменивались победами, особенно на своем поле. «Саутгемптон» выиграл 2 из последних 3 домашних матчей против «Эвертона», что может добавить уверенности хозяевам перед этой игрой.

    Последние встречи:

    • «Эвертон» 1:1 «Саутгемптон» (пен. 5:6)
    • «Эвертон» 1:2 «Саутгемптон»
    • «Саутгемптон» 1:2 «Эвертон»

    Статистика

    «Саутгемптон»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.40
    • Пропускает в каждом из последних 12 матчей
    • Проигрывает четыре матча подряд

    «Эвертон»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.60
    • Не проигрывает в последних 5 матчах
    • Пропустил в 3 последних играх

    Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Эвертон»

    Скорее всего, игра будет упорной, учитывая, что обе команды нуждаются в очках. «Саутгемптон» будет стремиться прервать серию поражений, но «Эвертон» выглядит более стабильным. Вероятно, нас ждет матч с голами с обеих сторон, однако гости имеют шансы уйти с победой.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Победа «Эвертона» с форой (0) – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Эвертона» с форой (0) за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Эвертона» с минимальным счетом.

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Эвертона» за 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 