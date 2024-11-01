2 ноября на стадионе «Сити Граунд» состоится встреча «Саутгемптона» и «Эвертона» в рамках 10-го тура Премьер-лиги. Оба коллектива стремятся выбраться из сложных позиций, и каждая команда надеется на очки в этой непростой встрече.

«Саутгемптон»

Находясь в нижней части таблицы, «Саутгемптон» переживает непростой сезон, занимая 20-е место с единственным очком. Команда проигрывает четыре игры подряд в Премьер-лиге и продолжает испытывать проблемы в защите, пропуская в 12 матчах подряд. Нападающий Кэмерон Арчер, забивший 4 гола, стал светлым пятном в атаке, но его усилий пока не хватает, чтобы команда стабильно набирала очки. На домашнем поле «Саутгемптон» будет нацелен прервать эту неудачную серию, и в его пользу говорит поддержка болельщиков.

Последние матчи «Саутгемптона»:

«Эвертон»

«Эвертон», находящийся на 16-й строчке, проявляет признаки улучшения, не проигрывая уже пять матчей подряд. Дуайт Макнил с 4 забитыми мячами продолжает оставаться одним из лидеров атак «Эвертона». Оборона команды также стала более организованной, пропуская всего 0.6 гола за игру в последних пяти матчах. «Эвертон» попытается закрепить свои позиции в середине таблицы, хотя игра на выезде может стать испытанием.

Последние матчи «Эвертона»:

Личные встречи

История личных встреч между «Саутгемптоном» и «Эвертоном» показывает, что обе команды нередко обменивались победами, особенно на своем поле. «Саутгемптон» выиграл 2 из последних 3 домашних матчей против «Эвертона», что может добавить уверенности хозяевам перед этой игрой.

Последние встречи:

«Эвертон» 1:1 «Саутгемптон» (пен. 5:6)

«Эвертон» 1:2 «Саутгемптон»

«Саутгемптон» 1:2 «Эвертон»

Статистика

«Саутгемптон»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.40

Пропускает в каждом из последних 12 матчей

Проигрывает четыре матча подряд

«Эвертон»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.60

Не проигрывает в последних 5 матчах

Пропустил в 3 последних играх

Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Эвертон»

Скорее всего, игра будет упорной, учитывая, что обе команды нуждаются в очках. «Саутгемптон» будет стремиться прервать серию поражений, но «Эвертон» выглядит более стабильным. Вероятно, нас ждет матч с голами с обеих сторон, однако гости имеют шансы уйти с победой.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Победа «Эвертона» с форой (0) – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Эвертона» с форой (0) за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «Эвертона» с минимальным счетом.

Рекомендация: 1:2 в пользу «Эвертона» за 8.00.