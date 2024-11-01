2 ноября на стадионе «Сити Граунд» состоится встреча «Саутгемптона» и «Эвертона» в рамках 10-го тура Премьер-лиги. Оба коллектива стремятся выбраться из сложных позиций, и каждая команда надеется на очки в этой непростой встрече.
«Саутгемптон»
Находясь в нижней части таблицы, «Саутгемптон» переживает непростой сезон, занимая 20-е место с единственным очком. Команда проигрывает четыре игры подряд в Премьер-лиге и продолжает испытывать проблемы в защите, пропуская в 12 матчах подряд. Нападающий Кэмерон Арчер, забивший 4 гола, стал светлым пятном в атаке, но его усилий пока не хватает, чтобы команда стабильно набирала очки. На домашнем поле «Саутгемптон» будет нацелен прервать эту неудачную серию, и в его пользу говорит поддержка болельщиков.
Последние матчи «Саутгемптона»:
- «Манчестер Сити» 1:0 «Саутгемптон»
- «Саутгемптон» 2:3 «Лестер»
- «Арсенал» 3:1 «Саутгемптон»
- «Борнмут» 3:1 «Саутгемптон»
- «Саутгемптон» 3:2 «Сток Сити»
«Эвертон»
«Эвертон», находящийся на 16-й строчке, проявляет признаки улучшения, не проигрывая уже пять матчей подряд. Дуайт Макнил с 4 забитыми мячами продолжает оставаться одним из лидеров атак «Эвертона». Оборона команды также стала более организованной, пропуская всего 0.6 гола за игру в последних пяти матчах. «Эвертон» попытается закрепить свои позиции в середине таблицы, хотя игра на выезде может стать испытанием.
Последние матчи «Эвертона»:
- «Эвертон» 1:1 «Фулхэм»
- «Ипсвич» 0:2 «Эвертон»
- «Эвертон» 0:0 «Ньюкасл»
- «Эвертон» 2:1 «Кристал Пэлас»
- «Лестер» 1:1 «Эвертон»
Личные встречи
История личных встреч между «Саутгемптоном» и «Эвертоном» показывает, что обе команды нередко обменивались победами, особенно на своем поле. «Саутгемптон» выиграл 2 из последних 3 домашних матчей против «Эвертона», что может добавить уверенности хозяевам перед этой игрой.
Последние встречи:
- «Эвертон» 1:1 «Саутгемптон» (пен. 5:6)
- «Эвертон» 1:2 «Саутгемптон»
- «Саутгемптон» 1:2 «Эвертон»
Статистика
«Саутгемптон»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.40
- Пропускает в каждом из последних 12 матчей
- Проигрывает четыре матча подряд
«Эвертон»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.60
- Не проигрывает в последних 5 матчах
- Пропустил в 3 последних играх
Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Эвертон»
Скорее всего, игра будет упорной, учитывая, что обе команды нуждаются в очках. «Саутгемптон» будет стремиться прервать серию поражений, но «Эвертон» выглядит более стабильным. Вероятно, нас ждет матч с голами с обеих сторон, однако гости имеют шансы уйти с победой.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Победа «Эвертона» с форой (0) – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Эвертона» с форой (0) за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Эвертона» с минимальным счетом.
Рекомендация: 1:2 в пользу «Эвертона» за 8.00.